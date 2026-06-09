Retiren 16 quilos de plàstics i altres residus en la platja de Piles en una jornada de voluntariat
L’acció la van organitzar diumenge la Regidoria de Turisme, SEO BirdLife i Ecoembes
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Diumenge passat va tindre lloc en la platja de Piles una jornada de neteja a càrrec de voluntaris organitzada per la Regidoria de Turisme, el projecte Allibera de SEO BirdLife i Ecoembes.
L’activitat va tindre un gran acolliment i, com a resultat, es van retirar 13 kg de plàstics, 2,5 kg de paper i cartó i 0,5 kg d’altres residus. Des de l’Ajuntament agraïxen la participació per a cuidar la platja i protegir la biodiversitat, i animen la població a mantindre les platges lliures de fem.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Museu de Belles Arts de València enriquix la seua col·lecció amb tres obres donades de Ricardo Manzanet
- Rafael Aznar, nou president del Casino d’Agricultura
- Ángela Fita disputarà el seu primer Grand Slam a Wimbledon
- Els veïns van amenaçar l’Ajuntament i la Generalitat amb accions penals si se celebrava el Festival de les Arts
- Una avaria en la catenària entre Benifaió i Silla causa retards d’una hora en la línia C2
- UV, UPV i Power Electronics analitzen el futur de l’emmagatzematge energètic
- La manifestació de docents i les obres tornen a col·lapsar el centre de València
- CCOO denuncia agressions físiques, verbals i sexuals a les treballadores d’una residència de Sagunt