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Retiren 16 quilos de plàstics i altres residus en la platja de Piles en una jornada de voluntariat

L’acció la van organitzar diumenge la Regidoria de Turisme, SEO BirdLife i Ecoembes

Alguns dels voluntaris

Alguns dels voluntaris / Levante-EMV

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Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

Diumenge passat va tindre lloc en la platja de Piles una jornada de neteja a càrrec de voluntaris organitzada per la Regidoria de Turisme, el projecte Allibera de SEO BirdLife i Ecoembes.

L’activitat va tindre un gran acolliment i, com a resultat, es van retirar 13 kg de plàstics, 2,5 kg de paper i cartó i 0,5 kg d’altres residus. Des de l’Ajuntament agraïxen la participació per a cuidar la platja i protegir la biodiversitat, i animen la població a mantindre les platges lliures de fem.

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Retiren 16 quilos de plàstics i altres residus en la platja de Piles en una jornada de voluntariat

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