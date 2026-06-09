Tercer intent per a plantar falla a Nou Campanar
La Junta Central Fallera presenta un informe favorable per a la nova comissió Serra Calderona-Rafael Alberti, que acull, en la seua demarcació, els veïns de les vivendes afectades per l’incendi
Nou Campanar tindrà una tercera oportunitat per a plantar falla i, el que sembla més important, consolidar-la. El ple de la Junta Central Fallera del mes de juny té previst presentar, amb un informe favorable, la creació de la comissió Serra Calderona-Rafael Alberti, que és, d’esta manera, el tercer projecte en una demarcació que sembla maleïda, ja que ja ha albergat dos comissions de falla, les dos dissoltes.
La història fallera d’este barri nou té la principal referència, com és fàcil imaginar, en la Falla Pediatra Jorge Comín-Serra Calderona, aprovada fa 24 anys. És la que acabaria per consolidar el nom de Nou Campanar i que, al llarg de 13 exercicis, va acumular set primers premis de Secció Especial i set de Secció Especial Infantil. La comissió va desaparéixer en 2015 a conseqüència de la “crisi de la rajola”, a l’ombra de la qual havia crescut amb la figura de l’empresari emprenedor Juan Armiñana, enrolat ara en el projecte d’Espartero-Ramón y Cajal.
Quan una comissió es dissol, el territori queda un any en repòs, davant de la possibilitat que una comissió dissolta puga reorganitzar-se. A partir d’ací, la demarcació queda lliure per a qualsevol altre grup de persones. Això és el que va passar en 2023 quan es va crear la Falla Rafael Alberti-Serra Calderona. Amb el sobrenom, per a diferenciar-la, de La Nova de Campanar. Promoguda, entre altres, pel llavors regidor de Vox Vicente Montañez, va tardar més del compte a ser aprovada, perquè, durant dos exercicis, la sol·licitud va ser rebutjada per incomplir alguns dels requisits necessaris. Tanmateix, en 2022 sí que va ser aprovada i al mes de març següent va plantar per primera vegada.
No obstant això, el projecte no va prosperar i després del segon any, i sense haver pogut consolidar un cens que garantira la seua continuïtat, la comissió no va presentar els censos en la primavera de 2024, amb la qual cosa el ple de la JCF va decretar, el juny de 2024, la seua dissolució, en un any en què també va tancar les portes la comissió, molt més veterana, d’Alfara del Patriarca-Periodista Gil Sumbiela.
Dotació econòmica modesta
El projecte partix de manera molt modesta, ja que destina poc més de tres mil euros a la falla gran. Ara, com una mostra de ser una història diferent de les anteriors, permuta el nom dels carrers per a ser Serra Calderona-Rafael Alberti. En principi, els promotors no tenen res a veure amb cap de les comissions precedents.
Turianova i Moreres es guanyen la continuïtat
Així mateix, el ple d’este dimarts té previst donar el vistiplau a les comissions que es van crear fa dos anys i que, tal com marca la normativa, han de ser sotmeses a una espècie d’examen de revàlida per a confirmar que poden continuar plantant falla. Finalment, tal com tot feia pensar, les dos obtenen el vistiplau, tant la falla de Turianova (Gonzalo Tejero Langarita-Vte. Chuliá), com la de Moreres (Suïssa-Alqueria del Favero). Les dos han superat àmpliament els cent fallers i, de fet, la de Turianova ja estava per les dos-centes persones.
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