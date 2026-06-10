Bretxa salarial de fins a 400 euros en l’Hospital i el Departament de Salut de Dénia
Els treballadors es concentren a la porta de l’hospital per a denunciar que, després de la reversió, continua pendent igualar les condicions laborals del personal
Treballadors de primera i treballadors de segona. L’anhelada reversió de l’Hospital i el Departament de Salut de Dénia continua sense corregir les diferències laborals i salarials entre el personal laboral i l’estatuari. La bretxa, per a un mateix lloc de treball, és de fins a 400 euros al mes. Els laborals advertixen que això de relegar-los a treballadors de segona genera desmotivació i fuga de professionals. Han passat ja 16 mesos des del final de la concessió de Marina Salud i el retorn a la gestió netament pública. Era una reivindicació de la Marina Alta. Però la Conselleria ha d’igualar a tothom i posar fi a la discriminació salarial.
Els treballadors es van concentrar a la porta de l’hospital de Dénia. “Després de les reversions, volem solucions” era el lema de la protesta. Les reivindicacions: millora de les condicions laborals, negociació de convenis, condicions dignes i estatutarització voluntària del personal laboral.
El personal laboral va exposar que se sent menyspreat, que fa les mateixes labors professionals i que, tanmateix, la Conselleria de Sanitat els manté en els llimbs i no se’ls reconeix el treball.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Museu de Belles Arts de València enriquix la seua col·lecció amb tres obres donades de Ricardo Manzanet
- Rafael Aznar, nou president del Casino d’Agricultura
- Ángela Fita disputarà el seu primer Grand Slam a Wimbledon
- Els veïns van amenaçar l’Ajuntament i la Generalitat amb accions penals si se celebrava el Festival de les Arts
- Una avaria en la catenària entre Benifaió i Silla causa retards d’una hora en la línia C2
- UV, UPV i Power Electronics analitzen el futur de l’emmagatzematge energètic
- Oltra i Rufián protagonitzaran un acte conjunt a València
- Tercer intent per a plantar falla a Nou Campanar