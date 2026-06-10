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Bretxa salarial de fins a 400 euros en l’Hospital i el Departament de Salut de Dénia

Els treballadors es concentren a la porta de l’hospital per a denunciar que, després de la reversió, continua pendent igualar les condicions laborals del personal

La concentració que va tindre lloc a la porta de l’hospital de Dénia

La concentració que va tindre lloc a la porta de l’hospital de Dénia / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Treballadors de primera i treballadors de segona. L’anhelada reversió de l’Hospital i el Departament de Salut de Dénia continua sense corregir les diferències laborals i salarials entre el personal laboral i l’estatuari. La bretxa, per a un mateix lloc de treball, és de fins a 400 euros al mes. Els laborals advertixen que això de relegar-los a treballadors de segona genera desmotivació i fuga de professionals. Han passat ja 16 mesos des del final de la concessió de Marina Salud i el retorn a la gestió netament pública. Era una reivindicació de la Marina Alta. Però la Conselleria ha d’igualar a tothom i posar fi a la discriminació salarial.

Els treballadors es van concentrar a la porta de l’hospital de Dénia. “Després de les reversions, volem solucions” era el lema de la protesta. Les reivindicacions: millora de les condicions laborals, negociació de convenis, condicions dignes i estatutarització voluntària del personal laboral.

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El personal laboral va exposar que se sent menyspreat, que fa les mateixes labors professionals i que, tanmateix, la Conselleria de Sanitat els manté en els llimbs i no se’ls reconeix el treball.

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