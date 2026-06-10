Pressupostos 2027
El Govern portarà al Consell de Ministres del 23 de juny el nou quadre macroeconòmic
Les previsions actuals del Govern, expressades el novembre de 2025, mantenen el creixement previst per a 2026 en el 2,2 %
El vicepresident primer i ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat este dimecres que elevarà al Consell de Ministres del pròxim 23 de juny l’actualització del quadre macroeconòmic que servirà com a base per a l’elaboració dels pressupostos de 2027.
“Com ja va dir el president del Govern, avançarem cap a la presentació dels pressupostos generals de l’Estat presentant el quadre macro el dia 23 de juny; li ho deixe anunciat, que potser és fins i tot del seu interés”, li ha contestat el vicepresident primer a la diputada del PP Ester Muñoz, que havia derivat la seua pregunta en la sessió de control del Congrés cap a les causes judicials que afecten l’entorn del PSOE i del president Pedro Sánchez.
Les previsions actuals del Govern, expressades el novembre de 2025, mantenen el creixement previst per a 2026 en el 2,2 %, sense que encara s’haja arreplegat l’eventual impacte de la guerra a l’Orient Mitjà ni l’efecte de les rebaixes fiscals incloses en el pla de resposta al conflicte.
El passat 28 d’abril, Cuerpo va estimar que el conflicte a l’Orient Mitjà restaria entre 0,1 i 0,4 punts percentuals al creixement econòmic i afegiria un punt a la inflació mitjana anual. No obstant això, es tractava d’un exercici inclòs en l’informe de progrés del pla fiscal i estructural de mitjà termini 2025-2028 remés a Brussel·les, i no d’una actualització del quadre macroeconòmic.
El Ministeri d’Hisenda va publicar el passat 5 de juny el primer pas formal per a l’elaboració dels pressupostos generals de l’Estat de 2027: l’orde ministerial que fixa les instruccions perquè els departaments comencen a preparar els seus comptes es publicarà en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El projecte de pressupostos hauria d’arribar en el segon semestre de l’any. La Constitució establix que el Govern ha de presentar el projecte de comptes abans del 30 de setembre.
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