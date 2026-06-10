Llorca confia en un acord que pose fi a la vaga educativa si els sindicats “deixen la part política”
El president defén que si les dos parts “se centren en l’educació”, el més “lògic” és que accepten la proposta i posen fi a les parades
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no ha volgut “especular”, este dimecres, sobre el futur de la vaga indefinida en l’educació, si bé ha mostrat cert optimisme sobre el seu possible final gràcies a l’última oferta, “molt més completa”, que ha presentat la Conselleria als sindicats. Llorca s’ha mostrat esperançat que puga desembossar la negociació i permetre un acord després de cinc setmanes de parades. Això sí, sempre que els representants dels treballadors “deixen la part política” i se “centren en el que importa, que és l’educació”, ha indicat el dirigent popular.
“Cal deixar la part política i centrar-se en el que importa, que és l’educació. Si ens centrem tots en això, el més lògic és que eixos acords que hi ha sobre la taula s’aproven”, ha defés el cap del Consell, que ha tornat a insinuar vincles entre la protesta de docents i la ideologia dels sindicats que seguixen sense acceptar la proposta de la Generalitat.
En eixe sentit, Llorca ha subratllat que el Govern central ha aprovat recentment un decret sobre ràtios en les aules (un dels punts que estan negociant la Conselleria i els sindicats) que ha considerat “molt menys ambiciós” que el que ha plantejat la Generalitat i, a més, sense recorregut, ja que Junts i PNB, “socis naturals” de l’executiu segons el president, han presentat esmenes a la totalitat.
“En canvi —ha continuat—, en la nostra oferta mantenim una proposta molt més ambiciosa i que estem disposats a portar avant”. Per això, ha considerat “il·lògic” que “allí no es proteste i s’accepte i que ací, a on l’oferta és millor, no s’accepte”, ha assenyalat abans de sol·licitar als sindicats “deixar la part política”.
Oferta “molt més completa”
El president ha defés, a més, que la Generalitat “ha demostrat amb fets” la seua voluntat per a millorar el sistema educatiu tant amb les assignacions econòmiques que els pressupostos de 2026 incorporen en este àmbit, la “partida més important de la història de la C. Valenciana”, com amb eixe document que s’ha presentat als sindicats i que els docents voten este dimecres.
Esta proposta, ha remarcat, és “molt més completa” i “arreplega moltíssimes de les demandes” dels docents, entre les quals hi ha una “aposta seriosa per la climatització” de les aules, “noves infraestructures, millores salarials o reducció de ràtios”. Així, ha cridat els professors “a la reflexió” de cara a eixa consulta en la qual han de posicionar-se davant d’esta última oferta.
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