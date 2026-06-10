Educació
“Més drets laborals”: la concertada torna a eixir al carrer i reclama millors condicions
Tots els sindicats de l’ensenyança concertada —FSIE-CV, USOCV, CCOO-PV, UGT-PV i STEPV— han tornat a eixir al carrer este dimecres en una segona jornada de parades este mes
Tots els sindicats de l’ensenyança concertada —FSIE-CV, USOCV, CCOO-PV, UGT-PV i STEPV— han tornat a eixir al carrer este dimecres en una segona jornada de parades este mes. Ho han fet per a reclamar, com els seus companys docents de la pública, millors condicions laborals. “Més drets laborals” deia una de les pancartes que s’han pogut veure en la concentració que han celebrat davant de la Conselleria d’Hisenda.
D’altra banda, FSIE-CV, el sindicat majoritari, ha presentat un escrit dirigit a la consellera d’Educació en el qual reclama que “s’impulse la negociació amb la diligència necessària i amb esforços proporcionals al pes que representa la xarxa de centres concertats a la Comunitat Valenciana”, perquè només corregint eixa “doble velocitat i intensitat negociadora” s’evitarà —segons l’organització— l’actual tracte discriminatori als professionals dels centres privats concertats.
En el cas de la concertada no es planteja en cap cas una vaga indefinida, com ocorre en els centres públics, però sí parades parcials i concentracions. Les reivindicacions de l’educació concertada són semblants, però no iguals, a les de la pública.
Per exemple, perquè la reivindicació salarial no està, en este cas, sobre la taula de manera tan clara com en el cas de la pública. Això es deu al fet que hi ha un acord d’homologació retributiva, firmat ja fa dècades, pel qual tots els canvis salarials en els sous dels docents de la pública s’apliquen també als de la concertada, a excepció de tot allò que tinga a veure amb els sexennis. És a dir que l’augment de 200 euros al mes progressius que ja han firmat la Conselleria i dos sindicats —CSIF i ANPE— en el marc de la vaga de la pública, s’aplicaria directament als docents de la concertada també.
Jubilació parcial i plantilles per a educació especial
La llista de reivindicacions és llarga: els sindicats convoquen estes mobilitzacions davant de l’absència d’acords en matèries laborals i educatives previstes en el calendari de negociació de desembre i encara pendents. Entre estes assenyalen la jubilació parcial, la millora de la Formació Professional Dual, l’adequació de les plantilles en els centres d’Educació Especial i de Formació Professional o la modificació de l’orde del pagament delegat.
A més, la concertada reivindica la reducció de la càrrega lectiva, l’ampliació de plantilles en totes les etapes educatives, l’actualització de la normativa de la concertada, millores retributives per al personal docent i complementari, el reconeixement dels sexennis, la dotació de recursos humans i materials per a la inclusió educativa i el finançament del cost real del lloc escolar en els centres d’Educació Infantil de 0 a 3 anys.
Calendari de protestes
Es tracta de parades parcials d’almenys una hora entre les 8:00 i les 10:30 h. Esta franja coincidix amb el començament de la jornada laboral en els centres educatius. Però s’acompanya, a més, de protestes com les que han tingut lloc este dimecres o la que es farà el 17 de juny davant de les Corts Valencianes, les dos de 9:30 a 10:30 hores. Eixe mateix dia 17, de vesprada, tindrà lloc una mobilització simultània en les tres províncies a les 18:00 hores.
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