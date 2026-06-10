“No es pot traslladar als municipis un problema de seguretat pública que és estatal”
L’alcalde d’Algemesí defén que l’augment de la delinqüència que mostren les estadístiques és fruit del treball policial i alerta de la reincidència amb el cas d’una persona detinguda set vegades en dos mesos
El vídeo que mostra la pallissa que un grup de jóvens, entre ells diversos menors, propina a un firer a Algemesí va eixir a la llum el mateix dia que les estadístiques del Ministeri de l’Interior revelaven que Algemesí lidera el repunt de la delinqüència entre les principals ciutats de la Ribera, amb un increment de les infraccions penals pròxim al 20 % en el primer trimestre de l’any. L’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis (PP), ha alertat a través d’un vídeo que han emés les xarxes socials que “no es pot traslladar als municipis un problema de seguretat pública que és estatal”. És més, l’alcalde reivindica que l’augment de la delinqüència que mostra l’estadística no es pot contemplar només com “un símptoma negatiu”, sinó com a producte de la bona faena de la Policia Local i la Policia Nacional.
“El treball policial és incansable, però, per desgràcia, les lleis no ens acompanyen, ho veiem a Algemesí, en municipis de voltant i en tota Espanya. Hi ha un problema de seguretat pública sense precedents i davant d’això necessitem una resposta des de dalt”, exposa Sanchis, que assenyala que “no pot ser que els ajuntaments, les policies locals i els municipis relativament xicotets hàgem d’afrontar un problema al qual no podem fer front”. Segons assenyala, el principal problema és la multireincidència, persones que delinquixen “i al cap d’unes poques hores tornen a quedar en llibertat malgrat la bona faena policial”.
Set detencions en dos mesos
Sanchis detalla el cas d’una persona que, en els dos mesos que fa que està a Algemesí, acumula “28 identificacions policials, set detencions, dos denúncies per tinença de drogues, sis intervencions per a retirar ferramentes que utilitza per a robar i més de 15 vehicles amb finestres trencades per a robar el que hi ha dins”. “Ha sigut posat en llibertat set vegades, és incomprensible, i això genera frustració, cansament i provoca un esclat social fruit d’esta desesperació”, augura, alhora que emplaça a canviar les lleis aquells que tenen potestat per a fer-ho.
“Algemesí puja en l’estadística gràcies a eixes intervencions policials”, exposa, mentres assenyala que si una persona que delinquix ha d’anar a la presó, quan es tracta d’un estranger que ha entrat ací de manera irregular, “ha de tornar al seu país d’origen”. “Este augment de la delinqüència no beneficia a ningú, ni veïns ni immigració regular que ve a guanyar-se la vida d’una manera digna”, conclou la seua exposició.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Museu de Belles Arts de València enriquix la seua col·lecció amb tres obres donades de Ricardo Manzanet
- Rafael Aznar, nou president del Casino d’Agricultura
- Ángela Fita disputarà el seu primer Grand Slam a Wimbledon
- Els veïns van amenaçar l’Ajuntament i la Generalitat amb accions penals si se celebrava el Festival de les Arts
- Una avaria en la catenària entre Benifaió i Silla causa retards d’una hora en la línia C2
- UV, UPV i Power Electronics analitzen el futur de l’emmagatzematge energètic
- Oltra i Rufián protagonitzaran un acte conjunt a València
- Tercer intent per a plantar falla a Nou Campanar