PP, Vox i el regidor no adscrit firmen una moció de censura a Callosa de Segura
Els nou edils que registren la iniciativa per a fer fora del govern PSOE i EUUP proposen com a alcaldable el popular Juan Antonio Franco
Loreto Mármol
Nou moviment polític inesperat a Callosa de Segura. PP, Vox i el regidor no adscrit han registrat una moció de censura en l’Ajuntament, a on governen en minoria el PSOE i EUUP. En total, sumen nou regidors dels 17 que conformen el ple. El grup popular compta amb set edils i la formació d’ultradreta amb un, als quals se suma José Antonio Illán, que va deixar les files d’UCIN (dos regidors), enfront dels cinc edils socialistes i un d’EUUP.
La moció proposa com a alcaldable Juan Antonio Franco, del PP, de professió infermer en l’Hospital Vega Baja i fins ara un desconegut en el panorama polític del municipi més enllà de ser regidor en este mandat, des de fa pocs mesos, quan va entrar en substitució de Trino Grau, el primer tinent d’alcalde amb Manuel Martínez Sirvent. De l’estirp de dretes callosina, també és nebot de l’exalcalde Pepe Franco, que va estar al capdavant de l’Ajuntament, pel PP, en l’etapa anterior a Javier Pérez.
PP, Vox i el regidor no adscrit van tirar avant, en l’última sessió plenària, una moció per a reprovar el regidor de Cultura, Ginés Pelegrín, per programar un acte de la periodista i escriptora Nieves Concostrina, amb els vots en contra de l’equip de govern que encapçala l’alcaldessa Amparo Serrano (PSOE) i l’abstenció d’UCIN.
L’alcaldessa va reorganitzar, a mitjan març, les regidories, les tinences d’alcaldia i la Junta de Govern Local per a obrir una nova etapa en l’Ajuntament després que UCIN abandonara el tripartit que formava juntament amb el Grup Socialista i EUUP.
Ruptura
La ruptura del tripartit va ser polèmica. Els independents van comunicar fa tres mesos que abandonaven el pacte de govern després de tindre discrepàncies sobre l’acord d’alternança en l’alcaldia. El grup municipal recordava llavors que el relleu s’hauria d’haver produït en gener, i va carregar contra els socialistes, als quals acusava d’incomplir la seua paraula pel fet de no acceptar el seu candidat, Javier Pérez, mentres que el PSOE assegurava que l’acord estipulava que el relleu passava per una tercera persona al marge del seu cap de llista.
El 3 de setembre de 2024, quan quedaven tres anys de mandat, PSOE, EUUP i UCIN van arribar a un acord perquè durant el primer any i mig el PSOE ocupara l’alcaldia, i l’altre any i mig restant fora per al candidat dels independents —sense especificar noms— amb l’objectiu de “garantir l’estabilitat institucional i desenrotllar un projecte de gestió compartit per al nostre municipi”, insistia la formació que lidera Pérez, que va ser alcalde del Partit Popular durant 13 anys.
Durant el primer període, el PSOE va triar Amparo Serrano. Quan va arribar el moment per a fer efectiva l’alternança acordada, UCIN va proposar Pérez de candidat, però el PSOE s’hi va mostrar en contra. Els socialistes van posar l’accent en el fet que el pacte preveia un repartiment de l’alcaldia entre les dos formacions, però que ni Fran Maciá ni Javier Pérez optarien a la investidura per a facilitar la governabilitat del municipi.
Poc després, el fins llavors número dos d’UCIN, José Antonio Illán, registrava un escrit en el qual comunicava que deixava el partit per “discrepàncies en la presa de decisions” i sol·licitava, al mateix temps, passar a ser regidor no adscrit.
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