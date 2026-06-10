Tot a punt per al 51é Concurs Internacional de Fideuà de Gandia i Gastronomia en el moll dels Borja de la platja
El certamen més internacional reunix hui 30 restaurants d’Europa, Amèrica i Oceania i dona pas a la Fira Tasta Gandia de l’11 al 13 de juny
El Concurs Internacional de Fideuà de Gandia arriba fidel a la seua cita. La 51a edició se celebra a partir de les 18 hores de hui dimecres, 10 de juny, en el moll dels Borja del Grau i la platja.
L’edició de 2026 és la més internacional de la història. Cuiners arribats de Mèxic, Itàlia, Irlanda, França, Colòmbia, Puerto Rico i Nova Zelanda competixen per elaborar la millor fideuà i guanyar el prestigiós Collar de Santa Isabel, el màxim reconeixement del certamen.
En total hi participaran una trentena de restaurants més tres escoles de cuina, entre els quals hi ha diversos establiments valencians i cinc de Gandia: L’Ham, Restaurant Isabel Playa, El Globo, Hotel Safari i Casa José.
Jurat expert
El jurat qualificador està format per experts en el sector culinari, alguns dels quals reconeguts amb estreles Michelin i sols Repsol, segons confirma l’organització.
L’experiència gastronòmica no acabarà amb l’entrega de premis del concurs. De l’11 al 13 de juny, el mateix moll dels Borja acollirà una nova edició de Tasta Gandia, una fira que reunirà showcookings, degustacions, tastos de vi i música en directe en un entorn privilegiat vora mar.
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