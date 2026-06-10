València ultima el nou bulevard García Lorca i enterra el projecte de corredor verd
El Govern municipal presentarà este dijous la seua proposta després d’haver avaluat 21 alternatives de mobilitat i entre denúncies d’opacitat per part de veïns i oposició
El Govern municipal de València preveu presentar este dijous la planta viària del futur bulevard García Lorca davant de la premsa, primer, i davant dels veïns dels barris afectats i els grups de l’oposició, després. Es tracta d’un dels projectes més esperats per tres raons de pes: la configuració de l’accés en superfície una vegada soterrades les vies del tren serà irreversible i determinarà la mobilitat de tota la ciutat; l’organització del trànsit en més o menys carrils haurà d’ajustar-se a les necessitats i expectatives d’una ciutadania mobilitzada; i el pla de Catalá confrontarà de segur amb el projecte que defensen Compromís i PSPV, cosa que avivarà una de les grans batalles polítiques de la legislatura.
El Govern municipal arriba a la presentació del nou bulevard García Lorca després d’haver encarregat a Idom l’anàlisi de 21 alternatives. El contracte establia octubre com a data límit per a entregar les seues conclusions, però l’oposició ha denunciat que l’alcaldessa oculta l’informe sense incorporar-lo a l’expedient i malgrat les reiterades peticions dels grups municipals. Només es va oferir una pista en la direcció esperada, al filtrar que el corredor verd que pretén l’oposició —amb l’aval de més de 44.000 firmes ciutadanes— col·lapsaria Sant Vicent Màrtir, segons una de les conclusions del document.
En l’Ajuntament no revelaran més detalls abans de dijous, però avancen que l’informe amb totes les alternatives possibles i comparades amb el corredor verd serà clarificador. És a dir, ajudarà a formar-se una opinió documentada sobre els inconvenients de projectar un gran jardí lineal sense trànsit de vehicles —més enllà d’emergències i veïns— al sud del Parc Central o, per contra, tal com ha defés el PP, els avantatges de permetre el trànsit rodat de cotxes i busos en els 80 metres d’amplària i al voltant d’un quilòmetre de longitud que alliberarà el futur canal d’accés ferroviari. Des de l’oposició sospiten que l’opció triada disposarà quatre carrils amb un ciclocarril de doble direcció i una gran mitjana enjardinada, com en les grans vies de la ciutat.
Siga com siga, l’Ajuntament haurà de remetre la seua proposta de planta viària a la paisatgista Kathryn Gustafson, amb l’estudi de mobilitat, perquè l’equip de la nord-americana reelabore el seu disseny de 2011 ajustant-se a les noves exigències tècniques, urbanístiques i de mobilitat. Per la seua banda, veïns de les associacions que durant mesos han insistit en el projecte de corredor verd denuncien ara que se’ls ha convidat a conéixer la proposta de planta sense haver assistit prèviament a cap procés participatiu, malgrat que a l’estiu de 2025 es va anunciar un procés de participació pública amb diferents sessions per a recaptar suggeriments.
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