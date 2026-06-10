El VI Premi Internacional de Poesia Fundació Francisco Brines ja coneix els seus guanyadors
Els jurats han destacat la qualitat excepcional de les obres premiades i la solidesa de les trajectòries literàries dels autors
El jurat de la VI edició del Premi Internacional de Poesia Fundació Francisco Brines s’ha reunit a València per a decidir les obres guanyadores d’un certamen que, a més d’honrar el poeta d’Oliva, creix any rere any i es consolida com una de les convocatòries poètiques de referència.
Després de rebre 1.677 peces originals, el premi en la modalitat de castellà ha sigut per a En la noche mediante, de Juan Antonio Bernier Blanco. Bernier és professor i poeta. Al llarg de la seua trajectòria ha escrit La costa de los sueños, Así procede el pájaro —amb el qual va obtindre el Premi El Ojo Crítico de Poesia (2005)— i Futuro previo, que va rebre el I Premi de Poesia Ciudad de Estepona.
En valencià, Joan Carles González Pujalte s’ha imposat en la modalitat de poesia amb Zones privades. Pujalte és llicenciat en Història de l’Art i ha sigut premiat en diferents concursos literaris —tant de poesia com de narrativa—. Durant la seua trajectòria, ha publicat prop de vint llibres, entre els quals hi ha Les coses i els miratges, Esbós, teoria i poètica de la nou o L’est, amb el qual va obtindre el Premi de Poesia de Joan Perucho Vila d’Ascó (2016).
Els jurats han destacat la qualitat excepcional de les obres premiades, així com la solidesa de dos trajectòries literàries que enriquixen el panorama poètic actual.
La Fundació Francisco Brines ha felicitat els autors guardonats i ha agraït la participació de totes les persones que hi hi han presentat els seus poemes. Així mateix, destaquen que la resposta rebuda confirma la vitalitat de la poesia i la projecció d’un premi que Francisco Brines va concedir com a espai de trobada per a la creació poètica en valencià i en castellà.
Els llibres es presentaran pròximament.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Museu de Belles Arts de València enriquix la seua col·lecció amb tres obres donades de Ricardo Manzanet
- Rafael Aznar, nou president del Casino d’Agricultura
- Ángela Fita disputarà el seu primer Grand Slam a Wimbledon
- Els veïns van amenaçar l’Ajuntament i la Generalitat amb accions penals si se celebrava el Festival de les Arts
- Una avaria en la catenària entre Benifaió i Silla causa retards d’una hora en la línia C2
- UV, UPV i Power Electronics analitzen el futur de l’emmagatzematge energètic
- Oltra i Rufián protagonitzaran un acte conjunt a València
- Tercer intent per a plantar falla a Nou Campanar