Museu
La casa-taller de l’escultor Miquel Navarro obrirà el 25 de juny a Mislata
Sis anys després de la constitució de la seua fundació, el museu amb 400 obres de l’artista obri les portes després de la retirada del suport de la Diputació de València
Hi ha una nova data per a la inauguració de la casa-taller de l’escultor Miquel Navarro en la seua ciutat natal, Mislata, i sembla que esta és la definitiva. Llevat de sorpresa, el 25 de juny és el dia marcat en el calendari per l’artista i l’Ajuntament per a la posada de llarg d’un projecte cultural que es preveu emblemàtic en la comarca de l’Horta.
Hi ha hagut diversos ajornaments des de fa un any, quan la important intervenció en l’immoble ja havia entrat en la fase final, i des del passat mes de desembre es preveia la seua obertura.
La inauguració a finals d’este mes serà l’estació final d’un llarg camí que va començar el juliol de 2020, quan es va constituir la Fundació Miquel Navarro com a entitat privada sense ànim de lucre, a partir de la voluntat del creador de conservar gran part del seu llegat en la seua ciutat natal, a on viu i treballa.
La seua trajectòria l’ha portat a situar les seues obres en alguns dels museus més importants del món (Guggenheim de Nova York i de Bilbao, la Fundació Lambert de Brussel·les, el Centre Nacional d’Art Georges Pompidou de París, el Mie Prefectural Art Museum al Japó, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona o l’IVAM), així com escultures públiques en més de mig centenar de ciutats.
Ara, una part de la seua obra i del seu procés creatiu es podrà contemplar en els 2.000 metres quadrats de l’antiga fàbrica rehabilitada, a on s’exposaran 400 de les obres de l’autor del Parotet o la Pantera Rosa; un projecte que transcendix l’àmbit municipal i que es pot convertir en un museu de referència sense necessitat d’estar en la ciutat de València, tant per l’espai com pel valor del contingut.
El projecte, en el qual han col·laborat totes les administracions valencianes l’últim lustre, no ha estat exempt de polèmica. L’última, esta mateixa setmana, quan la Diputació de València va congelar una subvenció de 75.000 euros que havia previst per a la Fundació. Tot s’emmarca en la batalla política que en este moment lliuren l’equip de govern (PP i Ens Uneix) amb el portaveu socialista, Carlos Fernández Bielsa, que també és alcalde de Mislata, a propòsit de l’aprovació dels pressupostos provincials.
La Fundació i el projecte de casa-taller han rebut suport institucional els últims anys, amb prop de 700.000 euros de la corporació provincial per a la rehabilitació de l’immoble. En 2025 va rebre 75.000 euros del PP i Ens Uneix, en el marc del suport del PSPV als pressupostos. És la mateixa subvenció que ha decaigut enguany en l’actual context de picabaralla política. Tampoc va caure bé en la Diputació que el patró que representava la institució fora apartat fa un any, quan no es van renovar tots els patrons institucionals. Amb la Generalitat la relació també s’ha complicat. Des de l’eixida del Botànic, la Fundació també ha deixat de rebre fons.
200.000 euros de Mislata
La Fundació havia sol·licitat fa uns mesos per carta col·laboració de les tres administracions: Ministeri, Generalitat i Diputació. Només el Ministeri ha respost ara com ara. Així les coses, per a l’arrancada del projecte, l’Ajuntament de Mislata ha inclòs una partida de 200.000 euros. Hi ha altres iniciatives al marge del mateix projecte museístic, com la rehabilitació d’un refugi de la Guerra Civil en l’immoble. El context no pareix el més idoni per a demanar subvencions.
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