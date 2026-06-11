Circuit Ricardo Tormo Cheste
El Circuit Ricardo Tormo de Cheste millora la qualitat de l’aigua amb un nou sistema de tractament
L’Ajuntament de Cheste invertirà en la millora de la qualitat de l’aigua del Circuit Ricardo Tormo, amb un termini d’execució d’un mes
L’Ajuntament de Cheste reforçarà la qualitat de l’aigua en les instal·lacions del Circuit Ricardo Tormo mitjançant la implantació d’un nou sistema de tractament que garantirà el compliment dels estàndards sanitaris vigents. L’actuació forma part del pla d’inversions 2024-2027 i busca adaptar el subministrament a la normativa actual, a més d’optimitzar la gestió del recurs hídric dins del recinte.
El projecte, desenrotllat per l’enginyeria MasQueIngenieros, preveu la instal·lació d’un sistema de filtració amb carbó actiu per a eliminar compostos orgànics i plaguicides detectats en l’aigua procedent de captacions subterrànies. La presència d’estes substàncies per damunt dels límits establits per la normativa feia necessària una actuació específica per a assegurar la qualitat de l’aigua destinada al consum.
Aigua adaptada als nous requisits
“Esta mena de solucions permeten donar una resposta directa als nous requisits sanitaris i assegurar que l’aigua complix plenament els paràmetres exigits”, explica el director de l’Àrea de Medi Ambient i Aigua de MasQueIngenieros i responsable del projecte, Jorge Pi. “Però, a més, hem buscat que la instal·lació siga eficient i flexible en el seu funcionament”.
La nova infraestructura comptarà amb dos línies de filtració en paral·lel mitjançant carbó actiu granular, amb capacitat per a tractar fins a 30 metres cúbics d’aigua per hora. El disseny garantirà un temps de contacte suficient per a l’eliminació eficaç dels contaminants detectats.
A més, el projecte preveu la substitució de l’actual sistema de descalcificació, fora d’ús, per una solució tecnològica més adequada a les necessitats operatives del circuit.
Optimització de l’ús de l’aigua
A banda de la millora de la qualitat de l’aigua potable, l’actuació incorporarà una nova derivació independent per a aigua sense tractar destinada a usos auxiliars. Esta mesura permetrà reservar el procés de filtració únicament per a aquells consums que realment ho requerisquen.
“Això permet optimitzar el recurs disponible i evitar tractaments innecessaris quan la destinació de l’aigua no ho requerix”, assenyala Pi.
Un mes d’obres
La intervenció compta amb un pressupost de 157.551 euros i un termini d’execució previst d’un mes. Els treballs inclouran actuacions d’obra civil, la instal·lació de noves conduccions, equips automatitzats de filtració i les corresponents proves de funcionament i posada en marxa.
Abans de l’inici de les obres es duran a terme estudis tècnics per a localitzar amb precisió les infraestructures existents i garantir una integració eficient de la nova instal·lació.
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