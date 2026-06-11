Un col·legi de Canet nega l’acusació de “vaga encoberta”
El centre educatiu respon a la queixa d’un pare a la Inspecció i defén que complix els servicis mínims
La direcció del CEIP La Muralla de Canet d’en Berenguer ha eixit al pas de la recent queixa que ha presentat un pare davant de la Conselleria d’Educació en la qual este avisava la Inspecció d’una presumpta “vaga encoberta”. Un fet del qual va informar Levante-EMV, que explicava que l’Administració autonòmica ha rebut denúncies similars sobre mig centenar de centres.
Encara que, des del primer moment, el CEIP La Muralla de Canet va negar que les acusacions foren certes i així ho va arreplegar també este diari, la direcció ha volgut remarcar la seua posició i ha assegurat que el col·legi “està complint estrictament els servicis mínims establits per Conselleria d’Educació durant la vaga indefinida convocada pels sindicats docents”.
Un dret fonamental
Així mateix, afig que “el dret a vaga del professorat és un dret fonamental reconegut en l’article 28.2 de la Constitució Espanyola, i el seu exercici no pot ser presentat com una irregularitat ni qualificat de ‘vaga encoberta’”.
També remarca que “les activitats extraescolars no formen part dels servicis mínims i, per tant, no es poden garantir mentres dure la vaga”. “El centre ha garantit en tot moment la custòdia, la seguretat i l’atenció dels alumnes, i rebutja categòricament qualsevol afirmació que suggerisca desatenció educativa o actuacions contràries a la legalitat”, insistix.
“El claustre del CEIP La Muralla fa 23 dies que està en vaga indefinida, assumint un sacrifici personal i professional molt important, i mereix respecte”, afig, i lamenta “el dany reputacional i emocional causat a tota la comunitat educativa”.
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