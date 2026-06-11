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La companyia de l’Olleria Cartonajes Bernabeu es convertix en la primera empresa del sector de l’embalatge pel que fa a seguretat alimentària

La companyia ha renovat les certificacions BRC i IFS Packaging, els principals estàndards internacionals de seguretat alimentària aplicats a l’envàs

Cartonajes Bernabeu

Cartonajes Bernabeu

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Cartonajes Bernabeu ha renovat les certificacions BRC i IFS Packaging, els principals estàndards internacionals de referència en matèria de seguretat alimentària aplicats al sector de l’embalatge. Gràcies a este reconeixement doble, la companyia es convertix en la primera empresa del seu sector a Espanya que compta simultàniament amb les dos certificacions.

Amb una llarga trajectòria vinculada a la Vall d’Albaida, Cartonajes Bernabeu forma part del teixit industrial que caracteritza la comarca i el seu entorn. Des de les seues instal·lacions a l’Olleria, la companyia desenrotlla solucions d’embalatge en cartó ondulat i estotjos per a sectors com alimentació, gran consum i punt de venda, i treballa per a clients nacionals i internacionals.

La renovació de les dos certificacions suposa un reconeixement al compromís de la planta amb la qualitat i la millora contínua, així com al treball d’un equip de prop de 450 professionals que impulsa cada dia l’activitat de la companyia. Este assoliment reforça, a més, la seua capacitat per a continuar competint en mercats especialment exigents i continuar creixent des de la comarca.

Rigorosa avaluació

Per a obtindre estes certificacions, la planta se sotmet cada any a rigorosos processos d’avaluació que analitzen aspectes relacionats amb la seguretat, la qualitat i la traçabilitat dels productes. En el cas de l’estàndard BRC, Cartonajes Bernabeu ha obtingut la qualificació A+, la màxima possible en esta mena d’auditories.

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La renovació conjunta d’estes certificacions s’emmarca en el treball continu de la planta per mantindre i millorar els seus estàndards operatius, fet que consolida el seu posicionament en un àmbit especialment exigent i reafirma el seu compromís amb el desenrotllament industrial i empresarial de l’Olleria i el seu entorn.

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