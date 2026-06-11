Camí a eleccions
Compromís fixa el 4 de juliol l’assemblea que ratificarà Mónica Oltra com a candidata a l’alcaldia
L’exvicepresidenta explicarà davant de la militància del Cap i Casal el seu projecte polític i convida altres forces a assistir-hi
Compromís ja ha posat data a la ratificació de Mónica Oltra com a candidata a l’alcaldia. Serà el 4 de juliol, el dia que se celebrarà una assemblea extraordinària, segons ha explicat la coalició valencianista en un comunicat, i tal com havia acordat l’executiva de la ciutat fa una setmana, seguint la petició de l’exalcalde de València Joan Ribó.
En l’assemblea extraordinària, Oltra explicarà davant de la militància el projecte polític que encapçalarà per a, assegura la coalició, “articular una alternativa al Govern de María José Catalá que desallotge PP i Vox de l’Ajuntament de València, i torne a posar els barris i el seu veïnat en el centre de la política municipal”.
A la cita es convidarà altres forces polítiques i organitzacions socials perquè participen en una assemblea oberta que servirà com a tret d’eixida per a impulsar una candidatura de Compromís “oberta i il·lusionant que permeta retornar la dignitat i el bon govern que la ciutadania de València mereix”.
Fa tres setmanes, Ribó va enviar una missiva a l’executiva de la ciutat en la qual reclamava “avançar ràpidament en tots els processos necessaris” per a “ratificar” l’exvicepresidenta del Consell. Això és, la fixació d’una data per a una assemblea extraordinària local. Finalment, l’executiva va fer seu l’escrit de l’exalcalde, però va deixar en l’aire la data, a l’espera d’acordar-la amb Oltra.
Així doncs, s’han superat les diferències internes sorgides al voltant de l’aterratge de l’exvicepresidenta, que havia disparat els rumors sobre com s’elaboraria la futura llista electoral, tenint en compte la voluntat dels dos principals partits, Més i Iniciativa, d’incorporar també altres forces d’esquerres i moviments socials. En eixe sentit, la convocatòria d’una assemblea no resol este extrem.
La proposta de Ribó també secundava “integrar altres partits progressistes i entitats de la societat civil” en una llista “unitària i il·lusionant” i instava a confeccionar-la “seguint els criteris marcats pel reglament de municipals de Compromís basats en la democràcia interna, la pluralitat i el consens”.
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