Fòrum Més que Empreses l’Horta Nord
El Consell mobilitza 23,5 milions per a fer costat a la indústria
El director general d’Indústria, Julio Delgado, defén el paper dels polígons en el “creixement econòmic”
Eduardo Enric
El director general d’Indústria, Julio Delgado, va reivindicar este dimecres en el Parc Tecnològic de Paterna el paper de la indústria com a motor d’ocupació, innovació i cohesió territorial durant l’obertura d’una nova jornada del fòrum Més que Empreses, organitzat per Levante-EMV. Delgado va defendre la necessitat de reforçar les àrees industrials i fer costat al teixit empresarial per a consolidar una economia “més sòlida, competitiva i resilient”.
La trobada, centrada en els reptes i les oportunitats de l’Horta Nord, va reunir representants institucionals i empresarials en una comarca que combina una important activitat industrial amb sectors com l’agricultura, el comerç, els servicis i el turisme.
En la seua intervenció, el director general va destacar el caràcter empresarial de Paterna i va posar el Parc Tecnològic com a exemple de col·laboració publicoprivada i de planificació estratègica. Va recordar que este enclavament s’ha convertit en un referent d’innovació i competitivitat gràcies a una aposta sostinguda per la millora d’infraestructures i l’atracció d’empreses tecnològiques i industrials.
Delgado va subratllar que la Generalitat ha mantingut un compromís continuat amb el desenrotllament de les àrees empresarials i va assenyalar que el Parc Tecnològic ha aconseguit la màxima classificació com a àrea industrial avançada. Al seu juí, este reconeixement no només millora la imatge de l’enclavament, sinó que també contribuïx a captar noves inversions i oportunitats econòmiques.
El responsable autonòmic va defendre que els polígons industrials són molt més que espais a on se situen empreses. “Són autèntics ecosistemes de creixement econòmic”, va afirmar, i va destacar, a més, la seua capacitat per a generar ocupació, impulsar la innovació i enfortir el desenrotllament dels municipis.
En este sentit, va avançar que des de 2024 la Generalitat ha destinat set milions d’euros a la millora de 22 àrees empresarials repartides en onze municipis de l’Horta Nord. Estes inversions han permés modernitzar infraestructures, reforçar la seguretat, millorar els accessos i incorporar solucions tecnològiques per a augmentar la competitivitat dels parcs industrials.
A més, Delgado va insistir en la importància d’oferir una imatge atractiva als inversors. “La millor targeta de visita d’una empresa és l’entorn en el qual està situada”, va assenyalar. Entre les iniciatives impulsades per l’Administració autonòmica va destacar també la creació d’un visor de sòl industrial que permet consultar informació detallada sobre parcel·les disponibles i sectors implantats en les diferents àrees industrials de la Comunitat Valenciana.
El director general va repassar, així mateix, les ajudes destinades al teixit productiu de la comarca. Segons va explicar, en els últims anys s’han mobilitzat més de 23,5 milions d’euros per a fer costat a les empreses de l’Horta Nord mitjançant programes dirigits a la innovació, la internacionalització, l’eficiència energètica i l’enfortiment de les associacions empresarials.
Finalment, Delgado va apel·lar a la col·laboració entre l’Administració i el teixit productiu per a dissenyar polítiques ajustades a les necessitats reals de les empreses. “Quan la indústria avança, avança l’economia; quan les empreses creixen, creixen els nostres municipis”, va concloure.
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