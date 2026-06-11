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Interrompuda la circulació de Metrovalencia per un problema tècnic

La parada ha estat causada per una fallada en el sistema de senyalització i ha afectat totes les línies de metro

El Consell Local de València analitzarà possibles millores de les xarxes de Rodalies i Metrovalencia, entre altres aspectes de la mobilitat metropolitana

El Consell Local de València analitzarà possibles millores de les xarxes de Rodalies i Metrovalencia, entre altres aspectes de la mobilitat metropolitana / José Manuel López

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Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

Un problema tècnic ha mantingut paralitzada tota la xarxa de Metrovalencia durant quinze minuts en plena hora punta. La fallada s’ha registrat cap a les 14:00 hores d’este dijous per una caiguda en el sistema de senyalització, que és el que coordina tota la circulació en els túnels.

Segons expliquen fonts d’FGV, la fallada tècnica s’ha solucionat al cap de quinze minuts i ja s’ha représ la circulació, encara que amb importants retards generalitzats. En alguns casos d’estacions molt concorregudes, s’ha procedit a tancar el pas de passatgers a les andanes per a evitar aglomeracions.

Tant el tall com els retards afecten totes les línies de metro, a excepció de les de tramvia

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Des d’FGV demanen disculpes als passatgers per l’incident en una hora de màxima afluència de viatgers.

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