Inseguretat
“Netejarem el riu de maricons”: denuncien brutals agressions homòfobes en la zona de ‘cruising’ del jardí del Túria
Un grup d’una desena d’hòmens en patinet assetja i agredix persones LGTBIQ+ en el tram 7 del jardí del Túria, un històric punt de cruising a València
Nombroses persones del col·lectiu LGTBIQ+ han denunciat haver patit agressions, amenaces i humiliacions de caràcter homòfob en el jardí del Túria. A l’abric de la foscor de la nit, un grup d’uns deu hòmens en patinet es dedica a assetjar als qui troben en el tram 7 de l’antic llit del riu, la zona que discorre entre els ponts de la Trinitat i del Real i emmarcada pels carrers del Pintor López i Sant Pius V, un punt de trobada del col·lectiu homosexual.
Esta coneguda i històrica zona de cruising (pràctica que consistix a mantindre relacions sexuals ocasionals amb desconeguts) és una de les poques ubicacions en la ciutat de València a on les persones que no han donat a conéixer públicament la seua homosexualitat troben un lloc segur en el qual viure lliurement les seues relacions. I és precisament esta busca d’anonimat la que aprofiten els agressors per a assetjar les seues víctimes.
Pel que sembla, les agressions s’han produït durant la matinada i les víctimes han decidit alertar de la situació per a evitar que uns altres patisquen estos atacs, dels quals alguns s’han pogut lliurar al fugir de la zona i ocultar-se. “Vaig poder amagar-me en la zona dels monòlits”, explicava un testimoni. Uns altres no han tingut tanta sort: “Dos estaven inconscients i dos han preferit anar-se’n (malgrat estar) encara sagnant”.
“He rebut nombrosos missatges de gent del col·lectiu explicant que no han denunciat davant de la Policia malgrat haver resultat colpejats, per voler mantindre’s en l’anonimat”, explica un usuari de la xarxa social X, que s’identifica com a activista LGTBI i ha publicat a través del seu perfil diversos testimoniatges de testimonis.
Al crit de “maricó” i “netejarem el riu de maricons”, els agressors, a vegades carregats de pedres i ous, perseguixen les víctimes, als qui propinen pallisses i amenaces i, pel que sembla, fins i tot graven els colps amb una càmera GoPro, segons es desprén del testimoniatge d’alguns afectats.
És difícil denunciar davant de la Policia
La covardia d’estos agressors homòfobs es veu alimentada pel temor a l’estigmatització de les persones que freqüenten esta zona del riu per a dur a terme trobades sexuals. “Encara hi ha molta gent que seguix ‘en l’armari’ i no vol que se li discrimine”, explica l’activista LGTBI, que assegura que està rebent diversos missatges privats en els quals s’aporten vídeos dels agressors.
El temor a fer pública la pròpia tendència sexual i donar a conéixer que es realitzen pràctiques com el cruising frenen les denúncies davant dels cossos de seguretat. Per això, com a exercici de solidaritat i d’autocura, la comunitat LGTBI està advertint d’esta situació a través de les xarxes socials.
Estes agressions brutals es produïxen en ple segle XXI i a tot just 15 dies que comencen els Gay Games XII València, la gala d’inauguració dels quals se celebrarà el pròxim 27 de juny, i que atraurà més de 10.000 esportistes de més de 81 països i 64 nacionalitats confirmades.
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