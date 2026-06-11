Mundial 2026
Quan juga Espanya el seu primer partit del Mundial 2026? Data, horari i a on veure el debut contra Cap Verd gratis per TV i en directe
A quina hora juga la selecció espanyola contra Cap Verd i en quin canal de TV pot veure’s el seu primer partit del Mundial 2026 en obert des d’Espanya
Alberto Teruel
La selecció espanyola compta els dies per a l’esperat debut en el Mundial 2026. Una vegada jugats els dos amistosos contra l’Iraq i el Perú, la “roja” es trasllada a Chattanooga (Tennessee, Estats Units) per a establir el que serà el seu camp base durant la primera fase de la Copa del Món.
Si bé és cert que el partit contra l’Iraq va servir per a donar minuts als menys habituals, el que es va jugar contra el Perú sí que pot considerar-se com l’assaig final. Al tractar-se del primer partit en el qual Luis de la Fuente comptava amb els 26 convocats per a la cita mundialista, es poden extraure algunes conclusions sobre la idea del seleccionador de cara als pròxims reptes.
El primer rival d’Espanya en la fase de grups del Mundial 2026 serà Cap Verd, la selecció a priori més assequible d’un grup en el qual també figuren l’Aràbia Saudita i l’Uruguai. El combinat africà, però, ha deixat molt bones sensacions en els amistosos previs a la cita intercontinental, amb sengles golejades a Sèrbia i les Bermudes.
Quan juga Espanya contra Cap Verd en el Mundial 2026?
El partit entre Espanya i Cap Verd, corresponent a la jornada 1 de la fase de grups del Mundial 2026, es disputarà dilluns que ve, 15 de juny, a les 18:00 hores (en horari peninsular espanyol).
On pot veure’s l’Espanya - Cap Verd de la fase de grups del Mundial 2026 per TV i en directe?
A Espanya, el partit entre Espanya i Cap Verd de la fase de grups del Mundial 2026 es podrà veure en obert per TV a través de La 1 i en línia en RTVE Play.
Una altra opció és la plataforma de pagament DAZN, que ha adquirit els drets de la competició i emetrà els 104 partits de fase de grups i les rondes eliminatòries a través de l’app i els seus diferents canals.
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