Benestar animal
El Canadà negocia el trasllat a València de belugues en captivitat per a evitar sacrificar-les
El tancament d’un aquari deixa 30 cetacis a l’espera d’instal·lacions que els acullen
El Govern del Canadà ha aprovat, estos dies, un pla per a traslladar les últimes balenes que queden en captivitat en un controvertit aquari d’Ontario, a on ha mort una gran quantitat de cetacis, fins a altres instal·lacions dels Estats Units i també d’Espanya, concretament l’Oceanogràfic de València. D’esta manera, es tracta d’evitar que els animals que encara queden allí siguen sacrificats, una altra de les opcions que s’havien previst davant del tancament d’este aquari.
Es tracta del parc Marineland, a Niagara Falls, Ontario, a on queden 30 belugues i quatre dofins. A principis de 2023, l’empresa propietària va anunciar el tancament al públic i la seua venda, encara que esta última encara no s’ha materialitzat. Des de llavors, els amos de l’aquari estan gestionant el trasllat dels animals que hi queden.
Es tracta d’un recinte que sovint s’ha vist envoltat en polèmiques per les condicions en què viuen els seus animals. En 2024, Marineland va ser declarada culpable per un cas de crueltat animal en relació amb la cura de tres ossos negres.
19 balenes mortes en l’aquari
Un total de vint balenes (19 belugues i una orca) han mort a Marineland en tan sols set anys, segons dades del govern provincial, informa l’agència Associated Press.
El Departament de Pesca i Oceans ha emés el primer lot de permisos per al trasllat de les balenes i té previst emetre permisos addicionals a mesura que s’acoste la data de l’enviament, que s’espera que tinga lloc en els pròxims mesos. Recentment, es van emetre permisos per a les balenes i els dofins en virtut de la Convenció sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITES).
“Crec que és un pas avant positiu”, va declarar la ministra de Pesca, Joanne Thompson. “Encara queda molta faena per fer, però és un avanç”.
L’oficina de Thompson va indicar que el Ministeri s’està coordinant amb altres organismes públics del país per a “garantir que es complisquen tots els requisits per a un trasllat segur”.
L’empresa de Marineland, per la seua banda, va afirmar que està “plenament compromesa amb la reubicació segura de les nostres balenes beluga, i volem deixar clar que esta és la nostra màxima prioritat”.
“Reubicar estos animals és una tasca extraordinàriament complexa”, va declarar el parc en un comunicat.
Belugues a València
Les belugues i els dofins seran traslladats a cinc parcs marins, incloent-ne un a Espanya: l’aquari Shedd a Chicago, l’aquari de Geòrgia a Atlanta, els parcs SeaWorld de San Antonio i San Diego, i l’Oceanogràfic de València.
L’aquari espanyol té experiència en l’acolliment de belugues, ja que des de finals de l’any passat compta en les seues instal·lacions amb dos exemplars procedents de l’aquari Nemo de Khàrkiv (Ucraïna), que es van unir a dos més que ja vivien prèviament en l’Oceanogràfic, amb la qual cosa en són quatre les belugues existents en estes instal·lacions.
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