Seguretat
Catalá es compromet a perseguir les agressions homòfobes en el vell llit
La regidora Lluïsa Notario critica la involució en la llibertat LGTBI i exigix al Govern local mesures urgents contra els delictes d’odi
J. P.
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha lamentat i condemnat les agressions homòfobes contra persones LGTBI en el jardí del Túria i ha assegurat que l’Ajuntament treballarà amb la col·laboració dels cossos policials per a evitar estes situacions. “Som un ajuntament que estem totalment bolcats amb els plans contra l’LGTBI-fòbia”, va afirmar Catalá en declaracions a periodistes este dijous, i es va comprometre a “treballar al màxim perquè en esta ciutat no es cometen esta classe d’agressions”.
Tal com ha denunciat este periòdic, nombroses persones que practiquen cruising en el tram 7 del jardí del Túria han patit agressions i amenaces d’un grup d’unes deu persones que circulen en patinet i els llancen objectes i insults.
En este sentit, l’alcaldessa va subratllar que, des del Servici d’Igualtat de l’Ajuntament, es treballa en esta qüestió i que faran una anàlisi amb la Policia Local per a esbrinar “a què responen estes qüestions i en quin marc i en quin context s’han produït”. “Som una ciutat que aspira a tindre uns Gay Games històrics, amb una participació històrica, i treballarem en el marc de la seguretat perquè estes qüestions no es produïsquen en la ciutat”, va anunciar.
Agressions d’una altra època
Per la seua banda, la regidora de Compromís en l’Ajuntament de València Lluïsa Notario va assegurar que estes agressions “retrotrauen a èpoques” que es creien “definitivament superades” en esta ciutat. “És absolutament inadmissible que en la València de 2026 hi haja persones que hagen de fugir, amagar-se o sentir por de ser agredides simplement per la seua orientació sexual”, va assegurar Notario.
Segons el parer de la regidora valencianista, esta situació “evidencia una involució en la seguretat i en la llibertat de les persones LGTBI en la ciutat de València”. “El Govern de María José Catalá, sustentat per PP i Vox, no pot continuar mirant cap a un altre costat. Ha d’actuar de manera urgent, reforçar la seguretat, coordinar-se amb els cossos policials i garantir que les persones LGTBI puguen viure i moure’s per la ciutat amb total tranquil·litat. El que està ocorrent és molt greu i exigix responsabilitats i mesures immediates”, va insistir.
Notario va recordar que estes agressions es coneixen precisament quan falten pocs dies per a la celebració dels Gay Games a València, que, al seu juí, “no poden convertir-se en una simple operació de màrqueting, de fotografia institucional i de promoció turística”.
Per a l’edil, “no servix de res vendre una imatge de ciutat oberta i diversa de cara a l’exterior mentres les persones LGTBI que viuen a València veuen com augmenta la inseguretat i la impunitat davant dels delictes d’odi”.
Compromís reclama una investigació exhaustiva dels fets, suport a les víctimes i una resposta institucional clara davant de qualsevol manifestació d’LGTBI-fòbia.
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