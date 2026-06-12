Vivenda
Cheste sol·licita fons del Govern i de la Generalitat per a promoure vivenda pública
El consistori sol·licita participar en el programa CASA 47 del Ministeri de Vivenda i en el Pla Viu Comunitat Valenciana per a ampliar l’oferta de vivendes assequibles
L’Ajuntament de Cheste ha presentat formalment la seua sol·licitud per a participar en els dos principals programes de promoció de vivenda pública actualment en marxa: el programa CASA 47, promogut pel Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana del Govern d’Espanya, i el Pla Viu Comunitat Valenciana, impulsat per la Generalitat Valenciana per mitjà de l’Entitat Valenciana de Vivenda i Sòl (EVHA).
La iniciativa busca aprofitar el sòl municipal disponible per a promoure vivendes noves de protecció pública i ampliar l’oferta residencial assequible en el municipi. “Amb esta doble sol·licitud, el consistori fa un pas decidit per a abordar el problema d’accés a la vivenda en el municipi”, ha declarat José Morell, alcalde de Cheste.
“No podem quedar-nos de braços plegats”
“La vivenda és un dels problemes més urgents que afronten els nostres veïns hui i des de l’Ajuntament de Cheste no podem quedar-nos de braços plegats”, ha assenyalat Morell, “per la qual cosa hem fet el pas de sol·licitar els dos plans: el del Govern d’Espanya i el de la Generalitat. Tenim sòl municipal, tenim voluntat política i tenim l’obligació d’utilitzar-los perquè els jóvens i les famílies de Cheste puguen trobar una llar digna en el seu municipi. Este és la classe de política concreta que té un impacte real”.
Casa 47
En el cas del programa CASA 47, el Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana ha destinat 22,8 milions a la construcció de vivenda assequible en municipis de la Comunitat Valenciana afectats per la dana. Cheste, inclòs entre les localitats damnificades per les inundacions de 2024, pot optar a estes ajudes mitjançant la cessió de parcel·les municipals destinades a ús residencial.
Les vivendes que es desenrotllen a través d’este programa passaran a formar part, de manera permanent, del parc estatal de vivenda assequible i seran finançades íntegrament per l’entitat pública estatal corresponent. Per a això, l’Ajuntament preveu oferir solars de titularitat municipal lliures de càrregues, aptes per a ús residencial col·lectiu, fora de zones inundables i amb capacitat per a albergar entre 30 i 60 vivendes en edificis d’almenys quatre altures.
D’altra banda, el Pla Viu Comunitat Valenciana constituïx la principal estratègia autonòmica en matèria de vivenda protegida, amb l’objectiu de promoure 10.000 vivendes públiques noves durant l’actual legislatura i beneficiar més de 25.000 persones. Més de 320 municipis valencians s’han adherit ja al conveni marc subscrit entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a facilitar la construcció de vivenda protegida en sòl públic local.
Suscríbete para seguir leyendo
- “Més drets laborals”: la concertada torna a eixir al carrer i reclama millors condicions
- El Museu de Belles Arts de València enriquix la seua col·lecció amb tres obres donades de Ricardo Manzanet
- Rafael Aznar, nou president del Casino d’Agricultura
- València ultima el nou bulevard García Lorca i enterra el projecte de corredor verd
- Última hora de l’estat de salut de Jorge Bellver: en estat molt greu després de ser operat d’un ictus
- Els veïns van amenaçar l’Ajuntament i la Generalitat amb accions penals si se celebrava el Festival de les Arts
- Una avaria en la catenària entre Benifaió i Silla causa retards d’una hora en la línia C2
- Oltra i Rufián protagonitzaran un acte conjunt a València