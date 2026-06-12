Ford Almussafes competix amb Tesla amb el primer cotxe de fabricació espanyola que conduïx sol
L’automobilística presenta el seu primer model produït a Espanya amb tecnologia de conducció autònoma, homologada per a 28.500 quilòmetres d’autopistes i autovies
EFE
A l’espera de l’arribada del nou model de la família Bronco projectat per a la fàbrica de Ford a Almussafes, l’automobilística estatunidenca presenta este divendres el SUV Ford Kuga, el seu primer model fabricat a Espanya amb tecnologia de conducció sense mans homologada per a les carreteres espanyoles i que s’ha produït en la planta d’Almussafes. Amb este pas planta cara a Tesla, que és, fins hui, el referent en conducció autònoma.
Segons explica la companyia, la tecnologia BlueCruise incorporada en este cotxe és un sistema d’assistència al conductor nivell 2 (SAE) que, al circular per trams autoritzats d’autopistes i autovies, permet al sistema assumir el control de la direcció, l’acceleració, la frenada i el posicionament en el carril fins a la velocitat màxima permesa en la via.
Una càmera a la cara del conductor
Així mateix, per a garantir que la ment i els ulls del conductor seguixen involucrats de manera activa en la conducció, una càmera infraroja orientada cap a l’habitacle monitora constantment la mirada i la posició del cap.
D’esta manera, Ford explica que el sistema emet alertes visuals i sonores si el conductor aparta la vista de la carretera, mentres que si no registra reacció, el vehicle reduïx la velocitat de manera progressiva i segura fins a detindre’s per complet.
En el moment en què es torna a agafar el volant, el cotxe recupera el mode de control de creuer adaptatiu convencional.
Mapa de carreteres
Actualment, la tecnologia BlueCruise s’activa únicament en trams d’autopista i autovies que compten amb separació física (mitjana) entre els dos sentits de la marxa i que Ford ha mapejat prèviament en alta definició mitjançant tecnologia GPS.
A Espanya, estan dins d’esta xarxa aproximadament 28.500 quilòmetres homologats, el 90 % de la xarxa nacional d’autovies i autopistes; a Europa, eixa xarxa representa el 94 % de la xarxa europea de vies ràpides, segons les dades de la companyia.
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