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Fuvama premia el periodista de ‘Levante-EMV’ especialitzat en agricultura José Luis Zaragozá

La Fundació d’Agricultura i Medi Ambient de la Comunitat Valenciana reconeix el redactor d’Economia com a “referència del periodisme agrari valencià”

El periodista de ‘Levante-EMV’ José Luis Zaragozá

El periodista de ‘Levante-EMV’ José Luis Zaragozá / Levante-EMV

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Begoña Jorques

Begoña Jorques

València

La Fundació d’Agricultura i Medi Ambient de la Comunitat Valenciana (Fuvama) ha donat a conéixer, este divendres, els guardonats del XXVI Certamen de Pintura i Periodisme Agricultura i Medi Ambient, “un concurs consolidat dins del calendari cultural que promou la contribució de l’activitat agrària en la preservació del territori”, segons l’organització.

El jurat de periodisme ha atorga el premi a José Luis Zaragozá, en reconeixement a la seua extensa trajectòria professional com a redactor d’economia de Levante-EMV. Entre els temes d’actualitat que aborda en el dia a dia, Zaragozá està especialitzat en el sector agrari. Així mateix, a través del suplement dominical “Activos”, dedica cada setmana almenys dos pàgines a reportatges sobre les qüestions més candents de l’agricultura i la ramaderia valencianes. Zaragozá va entrar en la plantilla de Levante-EMV el maig de 1991, la qual cosa el convertix en un dels seus redactors més veterans i admirats, i vinculat des dels seus inicis a la secció d’Economia.

El president de Fuvama, Bernardo Ferrer, ressalta que “Zaragozá és una referència del periodisme agrari valencià des de fa molts anys i esta distinció està més que justificada. Als seus amplis coneixements del sector —no només com a periodista, sinó també com a citricultor a temps parcial a l’Horta Nord— cal sumar la seua professionalitat i la seua implicació en defensa d’una agricultura més innovadora, competitiva i sostenible”.

El premi únic en la modalitat de pintura recau en Gonzalo Romero Navarro per la seua obra Solcs, valorada en el jurat pel seu “gran impacte visual i simbolisme”. El segon premi de pintura queda desert.

L’acte d’entrega dels XXVI Premis del Certamen de Pintura i Periodisme de Fuvama tindrà lloc el pròxim dimecres 17 de juny, a les 17 hores, en la seu de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), en el carrer Guillem de Castro de València.

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L’esdeveniment, que clausurarà el president de la Cambra de Comerç de València, José Vicente Morata, suposarà, a més, la inauguració d’una exposició temporal amb les obres designades per part del jurat de pintura.

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