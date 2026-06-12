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El Llevant UE ja té data per a tornar a la faena

Els jugadors granotes iniciaran la pretemporada el 6 de juliol sota les ordes de Luís Castro després de superar les proves mèdiques en l’Hospital IMSKE

Carlos Espí és un dels noms de moda en el Llevant

Carlos Espí és un dels noms de moda en el Llevant / Jose Manuel Vidal / EFE

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Redacción Levante-EMV

El Llevant UE ja té data per a tornar al treball i encarar la temporada 2026-2027. Els integrants de la plantilla llevantinista estan citats per torns els dies 4 i 5 de juliol en l’Hospital IMSKE, a on se sotmetran a les pertinents proves mèdiques prèvies a l’inici dels entrenaments.

Una vegada completat este protocol mèdic, els jugadors es posaran a les ordes de Luís Castro el dilluns 6 de juliol per a començar el treball sobre el terreny de joc a la Ciutat Esportiva.

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El Llevant iniciarà així una pretemporada marcada pel repte de consolidar-se en Primera després d’haver certificat la permanència en un final de Lliga de màxima tensió. L’equip granota va tancar el curs en la 16a posició, amb 42 punts, els mateixos que Osasuna i Mallorca, encara que el triple empat va acabar condemnant l’equip balear i va permetre als llevantinistes conservar la categoria.

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