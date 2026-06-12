Generalitat
Pérez Llorca es reunix amb el ministre d’Hisenda este dilluns en el Palau
La trobada arriba quasi tres mesos després del nomenament del valencià Arcadi España, amb qui el cap del Consell vol abordar el nou sistema de finançament
L’esperada trobada ja té data. Serà este dilluns 15 de juny quan el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, rebrà, en el Palau de la Generalitat, el ministre d’Hisenda, el valencià Arcadi España. La reunió s’ha fet esperar. El cap del Consell la va sol·licitar dies després del nomenament del ministre, que es va produir el passat 27 de març, fa quasi tres mesos.
Pel camí, un nou intent per part del Ministeri d’Hisenda de reprendre el diàleg amb la Generalitat per a abordar la reforma del sistema de finançament. El Consell no vol sentir parlar d’això en esta legislatura: l’objectiu del Consell és un fons d’anivellament transitori.
La trobada se celebrarà en el Palau de la Generalitat i no a Madrid, un gest de l’exconseller valencià, que fa gala d’una visió descentralitzada de l’Estat. España aprofitarà per a allargar el cap de setmana valencià. Este dissabte té un acte de partit en la seua comarca, la Ribera, amb alcaldes del PSPV.
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Caldrà veure, en tot cas, quins resultats té esta trobada més enllà d’avançar en la normalització de les relacions institucionals després de la dana. Serà la segona trobada amb un membre de l’executiu després de la visita de Llorca al Palau de la Moncloa el 17 de desembre, pocs dies després de ser investit president de la Generalitat. Amb qui no s’ha reunit formalment encara és amb la ministra de Ciència i secretària general del PSPV, Diana Morant.
Llorca, trencant el clima general de polarització, va oferir una amable benvinguda al ministre valencià, a qui va desitjar “tota la sort”, a més d’ajuda per a corregir els “greuges” que patix la Comunitat Valenciana des de fa dècades.
L’objectiu de Llorca, quan va sol·licitar la trobada a finals del mes de març, era abordar dos temes urgents: els crèdits concedits a la Generalitat per a la reconstrucció de les comarques afectades per la dana del 29 d’octubre de 2024, i la situació d’infrafinançament que viu la Comunitat Valenciana. El primer assumpte ja va passar pel Consell de Ministres el passat 28 d’abril. El segon fa dos dècades que està pendent de resolució.
Ni quitament del deute ni nou model
Amb tot, la manera en la qual s’aborda eixe infrafinançament és el quid de la qüestió. El Govern, en els últims temps, ha posat sobre la taula del president de la Generalitat una oferta de quitament del deute que manté la Generalitat amb l’Estat. En concret, 11.210 milions. El Consell, alineat amb el PP nacional, ho rebutja.
De la mateixa manera, la Generalitat ha eludit el debat entorn del nou model de finançament que ha presentat el Govern d’Espanya, amb un increment notable dels recursos a la disposició de les autonomies i que, per als valencians, suposaria uns 3.600 milions més per a finançar els servicis públics i la resta de pressupost de l’autonomia.
Seria un pas històric que acabaria amb l’infrafinançament de facto i situaria la C. Valenciana molt prop de la mitjana estatal. Però el Consell, de nou de la mà de Feijóo, també ho rebutja, sota l’argument que es tracta d’un pacte del PSOE amb ERC i que el nou finançament ha d’abordar-se en el fòrum multilateral del Consell de Política Fiscal i Financera.
Els agents socials, institucions com l’IVIE o grups influents com l’associació de grans empresaris AVE han reclamat al president que explore un acord, més enllà de com de millorable puga ser la proposta. Llorca, però, s’ha mostrat categòric en la negativa. Manté el front autonòmic del PP alineat amb Núñez Feijóo, que no vol donar oxigen al Govern.
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