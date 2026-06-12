El projecte Aula Oberta de Quartell tanca el curs amb una anàlisi de la vaga educativa
El moviment en defensa de l’educació pública, en valencià i de qualitat vertebra la trobada en l’auditori
Albert Vidal
El present i el futur del sistema educatiu valencià serà el tema principal de l’acte de clausura del Projecte Aula Oberta de Quartell. “La defensa de l’educació pública no és una qüestió sectorial, sinó un assumpte que afecta el conjunt de la societat. El que està en joc va més enllà d’un model educatiu concret; afecta també la manera d’entendre el bé comú i les construccions públiques”.
Estes reflexions es portaran este dissabte 13 de juny a l’auditori de Quartell, a on tindrà lloc el tancament d’una iniciativa educativa que ha convertit este municipi de les Valls en un espai de trobada per a la reflexió i la conversa, un lloc a on les idees han pogut eixir dels seus àmbits habituals i entrar en diàleg amb les experiències i les inquietuds de la comunitat.
Programa
La sessió final estarà dedicada a la vaga educativa que va iniciar-se oficialment l’11 de maig. Per mitjà de lectures, testimonis i una taula de debat, s’analitzaran les causes, les implicacions i els reptes que planteja esta mobilització des de perspectives diverses, però compartint una preocupació comuna pel futur de l’educació pública i pel paper que esta exercix en la construcció d’una societat més igualitària i democràtica.
En el fòrum en defensa de l’educació pública es combinarà la lectura oberta de manifestos i poemes i, sobretot, es plantejaran qüestions des de les perspectives de famílies, alumnat, professorat, institucions i pedagogs, que aportaran el seu punt de vista en un acte que pretén abans de res aportar.
Aula Oberta
Aula Oberta arranca en el curs 2025-26 “des de la convicció que el coneixement no hauria de romandre confinat en els espais a on habitualment es produïx i es legitima. Les aules i els centres d’estudi són llocs indispensables, però no poden esgotar per si sols la vida del pensament. Al contrari, els sabers adquirixen una dimensió plenament pública quan circulen, es confronten i es compartixen en l’espai comú”.
“No es tracta només de divulgar coneixements, sinó també de qüestionar les jerarquies que sovint els envolten i de reivindicar una concepció més oberta de la cultura i del saber”, assenyala Nuria Lorente, una de les coordinadores del projecte. Així doncs, Aula Oberta no ha estat únicament una iniciativa destinada al veïnat, sinó una experiència construïda amb la seua participació activa. Les persones de la localitat han contribuït a donar forma a les diferents sessions, siga compartint experiències, aportant coneixements o fent possible cada una de les trobades.
En paraules de Gloria Saurí, també coordinadora del projecte, ha sigut “una experiència feta pel poble i per al poble”. El suport de l’Ajuntament de Quartell ha sigut igualment determinant per a consolidar una proposta que ha volgut acostar el coneixement en la vida quotidiana del municipi i afavorir espais de debat oberts a tota la ciutadania.
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