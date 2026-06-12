Seguretat
Reobrin les oficines de la Policia Local de Picanya després de la rehabilitació per danys de la dana
Les dependències administratives i de servici s’han rehabilitat després de patir danys severs per la dana, amb una inversió de més de 218.000 euros
Les oficines de la Policia Local de Picanya es reobrin per a atendre la ciutadania en la plaça Espanya, una vegada completat el procés de rehabilitació després dels danys greus que va patir per la dana. La inversió per a recuperar estes instal·lacions ha ascendit a 218.178,73 euros, finançada per part del Govern d’Espanya, dins de les ajudes destinades a la recuperació d’infraestructures públiques afectades per les inundacions.
Els treballs han permés recuperar tant les dependències administratives d’atenció al públic com altres estades essencials per al funcionament diari del cos, inclosos els vestuaris, el magatzem i diferents espais de servici. La riuada va arrasar pràcticament tot el contingut de l’edifici i va destruir mobiliari, equips informàtics, sistemes electrònics, material de treball i la dotació de vestuari dels agents.
Recursos materials perduts
La magnitud dels danys va ser tal que els efectius de la Policia Local van perdre gran part dels recursos materials amb els quals desenrotllaven la seua labor, i es van quedar únicament amb l’equipament que portaven en el moment de l’emergència. Durant els mesos posteriors, el cos va haver de reorganitzar la seua activitat mentres es duien a terme les labors de neteja, reparació i condicionament.
Amb la reobertura d’estes dependències, la Policia Local recupera un espai plenament operatiu des del qual atendre la població i coordinar els seus servicis en condicions de normalitat. Esta actuació suposa, a més, un pas més en el procés de recuperació de Picanya després dels efectes de la dana, que va causar importants danys en infraestructures municipals i servicis públics de la localitat.
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