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La Universitat de València oferta 75 titulacions per al curs 2026-27
La Universitat de València oferirà enguany 9.019 places de primer curs per als estudis de grau del curs 2026-2027, 135 places més que el curs que ara acaba
Redacció Levante
La Universitat de València oferirà enguany 9.019 places de primer curs per als estudis de grau del curs 2026-2027, 135 places més que el curs que ara acaba. L’alumnat que vulga estudiar en la UV podrà triar entre 75 titulacions que, destaquen des de la UV, abasten totes les àrees del coneixement. En concret, per a enguany, l’oferta és de 59 graus i 16 dobles graus, als quals se sumen huit dobles titulacions internacionals i dos graus de menció dual.
Això pel que fa a les titulacions. Però des de la Universitat de València destaquen així mateix que les 135 places de més que s’oferixen enguany corresponen, sobretot, als tres dobles graus nous: Arqueologia-Història; Nutrició Humana i Dietètica-Ciències de l’Activitat Física i l’Esport; i Dret-Relacions Internacionals. També al nou grau d’Arqueologia. A més, s’ha augmentat l’oferta de places del grau de Física. Així mateix, hi haurà altres 455 places per a titulacions en els centres adscrits (Florida Universitària i EDEM). En la web de la UV es poden consultar les places i els graus.
Més graus i formació dual
El vicerector d’Estudis i Qualitat, Javier Roca, ha assegurat que la Universitat de València “manté un compromís permanent amb l’adaptació de la seua oferta acadèmica a les necessitats d’una societat en constant transformació”. “Per al pròxim curs reforcem àmbits estratègics amb una ampliació de places en titulacions d’alta demanda, com el grau en Física, i incorporem noves propostes formatives que responen a reptes científics, tecnològics, culturals i socials, com el grau en Arqueologia o els dobles graus en Arqueologia i Història, Dret i Relacions Internacionals, i Nutrició Humana i Dietètica i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport”, detalla.
Roca ha afegit també que “l’aposta de la Universitat de València per una oferta innovadora i alineada amb les necessitats socials es reflectix també en l’impuls de la formació dual universitària, que el pròxim curs es consolida amb el grau en Química i el grau en Enginyeria Química amb menció dual, la qual cosa afavorix una formació més aplicada, una major vinculació amb les empreses i una millor preparació per a la inserció laboral”.
Quatre campus
La Universitat de València (UV) distribuïx la seua oferta acadèmica en quatre campus. En la ciutat de València es troba el campus de Blasco Ibáñez, que acull estudis de l’àrea de la salut —com ara Medicina, Odontologia, Infermeria, Fisioteràpia, Podologia, Psicologia o Ciències de l’Activitat Física i l’Esport— i de la branca d’humanitats, com Filosofia, Ciències de l’Educació, Filologia, Traducció, Comunicació, Geografia i Història.
També en la capital es troba el campus dels Tarongers, especialitzat en ciències socials i jurídiques amb graus com Economia, Turisme, Administració d’Empreses, Dret, Ciències Polítiques, Criminologia, Sociologia o Magisteri, entre altres. D’altra banda, el campus de Burjassot-Paterna concentra titulacions científiques (Química, Física, Matemàtiques, Farmàcia, Nutrició, Biologia o Ciències Ambientals) i les enginyeries (Informàtica, Electrònica, Telecomunicacions, Telemàtica, Multimèdia o Ciència de Dades).
El Campus d’Ontinyent (la Vall d’Albaida) oferix també Infermeria, Administració i Direcció d’Empreses, Mestre/a en Educació Infantil i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
Des de la institució destaquen que, segons les últimes dades, la Universitat de València presenta un dels millors indicadors d’ocupabilitat del sistema universitari espanyol. Més del 75 % de l’estudiantat de grau troba treball en els sis mesos posteriors a finalitzar els seus estudis, una xifra que augmenta al 85 % al cap de dos anys. Així mateix, la UV presenta una de les taxes d’abandó més baixes d’Espanya. Segons el Ministeri d’Universitats, mentres la mitjana estatal s’aproxima al 22 %, en la Universitat de València se situa en un 14,06 %.
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