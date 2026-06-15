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Actuació d’urgència per a protegir el castell d’Albalat dels Tarongers

Una campanya consolida els murs trobats en una anterior intervenció per a evitar possibles despreniments

Treballadors en el castell reforçant les estructures

Treballadors en el castell reforçant les estructures / LEVANTE-EMV

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Marián Romero

Marián Romero

Albalat dels Tarongers

Després de tres campanyes arqueològiques en el Castell del Piló d’Albalat dels Tarongers amb importants troballes que posen de manifest que este bé d’interés cultural era més gran del que es coneixia, Presidència de la Generalitat ha considerat “urgent” consolidar els murs trobats per a evitar possibles despreniments. L’objectiu és assegurar-los primer per a acabar la valoració d’esta fortalesa del segle XII.

Trabajos de refuerzo de las estructuras.

Treballs de reforç de les estructures / LEVANTE-EMV

El posicionament de la Conselleria va ser ferm al frenar una quarta excavació per a reforçar i assegurar primer de tot l’estructura del castell. I, dit i fet, en pocs mesos s’han dut a terme els tràmits i fa uns dies arribava a l’Ajuntament d’Albalat la concessió d’una nova subvenció, una ajuda pròxima als 50.000 euros.

Noves troballes en el Castell del Piló d’Albalat

Noves troballes en el Castell del Piló d’Albalat

Daniel Tortajada

Els treballs ja han començat, primer amb labors de neteja i desbrossament per a aplanar bé el camí de la intervenció que ha arrancat esta setmana i que té un termini d’execució d’un mes: “El mes de juliol ha d’estar acabat”, explicaven fonts pròximes a l’actuació.

Trabajos de limpieza.

Treballs de neteja / LEVANTE-EMV

Quarta campanya

Una vegada finalitze este pas, la intenció de l’Ajuntament és continuar amb la quarta campanya arqueològica, amb la qual es pretén revelar l’extensió definitiva de la fortalesa, els murs de la qual apunten que es va estendre cap al nord i l’oest, a on se situa el poble d’Albalat.

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Trabajadores en la consolidación de muros

Treballadors en la consolidació de murs / LEVANTE-EMV

Però a més d’esta obra, el consistori ja ha sol·licitat una altra subvenció a Presidència per a la dinamització i promoció d’este BIC. Una ajuda que servirà per a la instal·lació d’un panell informatiu i explicatiu del jaciment, a més de la col·locació d’una espècie de tancament de fustes i cordes per a protegir-lo, al mateix temps que es permet gaudir-ne, ja que este no serà invasiu. Esta tanca també es col·locarà per qüestions de seguretat, ja que la muralla té zones amb risc de caigudes.

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