Actuació d’urgència per a protegir el castell d’Albalat dels Tarongers
Una campanya consolida els murs trobats en una anterior intervenció per a evitar possibles despreniments
Després de tres campanyes arqueològiques en el Castell del Piló d’Albalat dels Tarongers amb importants troballes que posen de manifest que este bé d’interés cultural era més gran del que es coneixia, Presidència de la Generalitat ha considerat “urgent” consolidar els murs trobats per a evitar possibles despreniments. L’objectiu és assegurar-los primer per a acabar la valoració d’esta fortalesa del segle XII.
El posicionament de la Conselleria va ser ferm al frenar una quarta excavació per a reforçar i assegurar primer de tot l’estructura del castell. I, dit i fet, en pocs mesos s’han dut a terme els tràmits i fa uns dies arribava a l’Ajuntament d’Albalat la concessió d’una nova subvenció, una ajuda pròxima als 50.000 euros.
Els treballs ja han començat, primer amb labors de neteja i desbrossament per a aplanar bé el camí de la intervenció que ha arrancat esta setmana i que té un termini d’execució d’un mes: “El mes de juliol ha d’estar acabat”, explicaven fonts pròximes a l’actuació.
Quarta campanya
Una vegada finalitze este pas, la intenció de l’Ajuntament és continuar amb la quarta campanya arqueològica, amb la qual es pretén revelar l’extensió definitiva de la fortalesa, els murs de la qual apunten que es va estendre cap al nord i l’oest, a on se situa el poble d’Albalat.
Però a més d’esta obra, el consistori ja ha sol·licitat una altra subvenció a Presidència per a la dinamització i promoció d’este BIC. Una ajuda que servirà per a la instal·lació d’un panell informatiu i explicatiu del jaciment, a més de la col·locació d’una espècie de tancament de fustes i cordes per a protegir-lo, al mateix temps que es permet gaudir-ne, ja que este no serà invasiu. Esta tanca també es col·locarà per qüestions de seguretat, ja que la muralla té zones amb risc de caigudes.
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