Oci
Convent Carmen tindrà arts escèniques, hotel, restaurant i bar, però sense terrassa
Els promotors estan negociant amb diverses empreses perquè una d’estes gestione conjuntament tots els espais del complex. La intenció és tindre les diferents seccions obertes el gener de 2028
Convet Carmen comença a eixir de la letargia després d’anys d’inactivitat. En 2020, l’Ajuntament de València va ordenar el seu tancament al trobar diverses incongruències respecte a la seua declaració d’obertura, i des de llavors l’espai cultural i gastronòmic situat als peus del vell llit ha romàs tancat de cara al públic, però no tant en l’àmbit burocràtic, a on s’ha mantingut actiu per a poder reobrir —amb una escissió de socis pel mig— amb un projecte diferent del que un dia va ser.
Fa a penes unes setmanes van arrancar les obres de l’hotel, una de les tres potes del projecte. Inicialment estava previst que l’allotjament turístic, anomenat Calma Wellbeing i amb un espai de 2.500 metres quadrats, obrira amb 44 habitacions repartides en planta baixa, primera i segona planta. No obstant això, segons expliquen a Levante-EMV fonts de Gramami, SL, empresa propietària de l’antic complex religiós, l’hotel finalment tindrà unes 40 habitacions després de reajustar la distribució dels espais. L’actuació es du a terme en el convent de Sant Josep i Santa Teresa integrat en una zona de conjunt històric protegit.
El segon bloc del projecte consistix en un restaurant d’acord amb l’experiència de l’hotel, amb una oferta “molt cuidada”, en paraules dels promotors del complex. A part del restaurant en la planta baixa de l’hotel, obert a tota la ciutat i no només als clients de l’allotjament turístic, els amos de l’establiment situat en la plaça Portal Nou, número 6, també habilitaran un bar amb caràcter propi, encara per concretar.
I la tercera pota del projecte probablement és la més singular i emblemàtica, si és que Convent Carmen va arribar a generar arrelament en la seua ciutat: es tracta de l’església, que, després d’una llarga tramitació en l’Ajuntament de València, ha aconseguit per fi la llicència com a sala d’arts escèniques i espectacles. Amb estructura de temple i estètica de palau, este espai va acollir en el seu moment una àmplia programació de cine, concerts, tallers i xarrades de tota mena.
Per al futur, la programació del contenidor cultural també està per definir. Gramami promou la inversió i posa en actiu el conjunt en el qual s’inclou l’església dessacralitzada, però esta empresa contractarà un operador extern que dissenyarà l’oferta per a cada un dels blocs, és a dir, allotjament, restaurant amb bar i sala d’arts escèniques i espectacles. Els inversors estan en converses amb diversos grups i volen tancar l’acord abans que acabe l’any, amb l’horitzó temporal de tindre-ho tot obert el gener de 2028.
Una altra de les novetats del futur Convent Carmen serà l’ús del pati, antigament convertit en zona de restauració amb espai per a concerts. En esta ocasió, els promotors no han rebut llicència d’ús gastronòmic i l’ampli pati enjardinat —indivisible de l’hotel en termes administratius— haurà de tindre un ús “discret”, potser de passeig, però sense sorolls, sense eixida de fums i sense molèsties als veïns de l’entorn, que en la seua etapa anterior ja van denunciar les molèsties generades per este espai a l’aire lliure.
Sobre les obres que acaben de començar, amb un tancat perimetral sol·licitat fins al 25 d’octubre d’enguany, els promotors expliquen que esta primera fase estarà centrada en la part de l’hotel, amb el reforç de l’estructura de l’edifici, la construcció d’habitacions, la recepció i uns xicotets magatzems per a les maletes, així com el restaurant i el bar obert a tota la ciutat. Mentrestant, en la segona fase es treballarà sobre el contenidor cultural amb una restauració més lleugera per a posar a punt l’espai, que en la seua vida anterior ja lluïa arquitectònicament nu.
Encara és prompte per a saber si el nou Convent Carmen guardarà similituds estètiques amb el projecte anterior, atés que la propietat ha canviat i la seua gestió serà externalitzada a una empresa operadora que, s’entén, tindrà veu sobre la imatge del futur complex turístic i cultural situat en ple centre històric de València.
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