Els metges tornen a la vaga este dilluns
Serà la quinta parada que convoquen enguany els sindicats per a exigir una regulació pròpia per al col·lectiu mèdic i facultatiu
Levante-EMV
Els metges valencians tornen este dilluns a la vaga en una nova jornada de parades a escala nacional, la quinta que convoquen enguany els sindicats per a mostrar el seu rebuig a l’avantprojecte del nou estatut marc, aprovat recentment en primera volta pel Consell de Ministres, i exigir una regulació pròpia per al col·lectiu mèdic i facultatiu.
El comité de vaga ha convocat parades i concentracions en diferents comunitats autònomes entre el 15 i el 19 de juny. Però la principal mobilització tindrà lloc dilluns que ve amb una concentració enfront del Ministeri de Sanitat, a partir de les 12, en la qual participaran delegats sindicals i professionals sanitaris arribats de diferents punts del país.
Esta serà l’última convocatòria de vaga fins després de l’estiu. Els sindicats asseguren que, per responsabilitat, no promouran noves mobilitzacions durant els mesos estivals, a causa d’una etapa complexa per al sistema sanitari per la reducció de professionals i el període vacacional. No obstant això, preveuen reprendre les protestes el pròxim mes de setembre.
La convocatòria d’esta nova setmana de vaga serà la primera protesta que se celebra després que el passat 2 de juny el Consell de Ministres aprovara l’Avantprojecte de llei de l’Estatut marc del personal estatutari dels servicis de salut.
L’avantprojecte es basa en l’acord que va assolir el Ministeri de Sanitat amb els sindicats representats en l’àmbit de negociació (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT i CSIF) el passat mes de gener. El text va ser finalment aprovat en primera volta pel Consell de Ministres el 2 de juny i ara està en fase de consulta pública.
Després de l’aprovació de l’avantprojecte, la ministra de Sanitat, Mónica García, va convocar, dimecres passat, un nou Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) per a abordar amb les comunitats autònomes la reforma de l’Estatut marc i la vaga de metges. No obstant això, la trobada va acabar sense acords davant del rebuig de les comunitats a votar els punts de l’orde del dia, que incloïen acords i recomanacions relatives a les reivindicacions dels professionals sanitaris.
Les CA exigixen un “acord estatal” impulsat pel Ministeri de Sanitat, ja que és qui té la “capacitat” per a modificar la normativa “i donar resposta a les demandes plantejades”. Després d’afirmar que “el problema de fons continua obert”, malgrat l’aprovació del text en el Consell de Ministres, els representants autonòmics demanen que es reòbriga “amb urgència” un procés de diàleg “real, efectiu i constructiu”.
“La ministra s’ha quedat a soles. No compta amb el suport dels professionals. No compta amb el suport dels sindicats. I no ens té a les comunitats autònomes”, va assenyalar el conseller basc de Salut, Alberto Martínez, en representació de totes les conselleries.
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