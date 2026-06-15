L’IES Matemàtic Vicent Caselles Costa de Gata de Gorgos, millor nota mitjana en les PAU en el districte de la Miguel Hernández
Els seus alumnes han aconseguit una nota mitjana de 7,67 i l’associació de famílies destaca que “és fruit del seu treball i constància”
L’IES Matemàtic Vicent Caselles Costa de Gata de Gorgos està d’enhorabona. Els seus alumnes han fet colzes. Han estudiat durant tot el curs i han preparat a consciència les proves d’accés a la universitat (PAU). Han aconseguit la millor nota mitjana, ni més ni menys que un 7,67, dels IES del districte de la Universitat Miguel Hernández.
Els deu instituts amb millors notes han sigut els següents: IES Matemàtic Vicent Caselles Costa de Gata de Gorgos (7,67), Newton College d’Elx (7,45), Colegio Almedia de Callosa d’en Sarrià (7,43), Colegio Nuestra Señora del Carmen d’Elx (7,22), IES Thiar de Pilar de la Horadada (7,21), IES Beatriu Fajardo de Mendoza de Benidorm (7,20), IES La Encantá de Rojales (7,15), Colegio La Purísima de Torrevieja (7,10), IES Azud de Alfeitamí d’Almoradí (7,09) i IES L’Arabí de l’Alfàs del Pi (7,07).
L’AMPA, l’associació de famílies d’este institut, ha felicitat els alumnes pels bons resultats. Ha destacat que “són fruit del treball i la constància”. També ha felicitat tot l’institut. “Enhorabona a totes i tots! Gaudiu de l’estiu i molta sort per a la nova etapa que inicieu”, expressa l’associació de famílies.
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