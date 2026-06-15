Innovació
Un nou sistema de dades anticipa els embossaments i millora les zones de baixes emissions
El projecte compta amb una inversió inicial de 6 milions i tindrà un impacte sobre més de 2,8 milions d’usuaris
La intel·ligència artificial i la gestió de la mobilitat urbana a la Comunitat Valenciana experimentaran una profunda transformació amb la implantació d’un nou sistema europeu fonamentat en l’anàlisi massiva de dades que està en fase de prova. L’objectiu és anticipar els embossaments i millorar les zones de baixes emissions. València, Castelló, Elx i Benidorm han sigut seleccionades per a acollir una prova pilot pionera que té com a objectiu prioritari predir incidències i agilitzar la circulació en els entorns urbans que presenten més densitat de vehicles.
Esta iniciativa s’emmarca dins del projecte europeu DS4MM, sigles de Data Space for Mobility Models Integration, que compta amb una inversió inicial de 6 milions d’euros. El programa acaba de presentar de manera oficial un innovador centre de dades de mobilitat dissenyat específicament per a dotar les administracions públiques de ferramentes avançades que optimitzen la planificació i el control del trànsit. La plataforma tecnològica es validarà mitjançant quatre grans proves pilot de caràcter nacional, regional, urbà i transfronterer amb la finalitat de demostrar la seua utilitat en situacions quotidianes i reals.
Sectors estratègics
Estos assajos abastaran sectors estratègics de la infraestructura urbana com la planificació sostenible, el control d’emissions contaminants, el transport públic, la logística de mercaderies, la mobilitat activa i la coordinació logística en corredors internacionals. “El projecte impulsa una gestió de la mobilitat basada en dades que permet a les administracions anticipar incidències i prendre decisions amb més rapidesa i precisió”, assenyala Miguel Carpio, coordinador del projecte DS4MM.
“La funció principal de l’espai de dades és connectar els actors que generen i utilitzen informació de mobilitat —administracions públiques, ajuntaments, operadors de transport, empreses tecnològiques i organismes estatals— perquè eixa informació es traduïsca en models i ferramentes que milloren la gestió i la planificació”, afig Carpio.
Zona de baixes emissions
En el cas concret de la Comunitat Valenciana, la prova se centrarà en la validació de ferramentes per a supervisar les zones de baixes emissions de València, Castelló, Elx i Benidorm. La implantació d’este sistema tecnològic tindrà un impacte potencial directe sobre una població que supera els 2,8 milions d’usuaris únics anuals vinculats a estes quatre àrees urbanes.
Gràcies a la integració d’este flux constant d’informació, els gestors municipals podran anticipar amb antelació qualsevol classe d’incidència viària, optimitzar els desviaments alternatius, coordinar la circulació general i reaccionar amb més eficàcia davant d’episodis crítics de trànsit intens o pics de contaminació ambiental. La proposta valenciana forma part d’un desplegament global més ampli que preveu un total de quinze casos demostratius repartits per tot el continent europeu.
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