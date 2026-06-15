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Palma de Gandía encarrega un estudi de paisatge que serà vinculant per a decidir sobre la planta solar

La Generalitat requerix l’informe a l’Ajuntament, que té un mes per a redactar-lo

Tant el Govern local com el ple municipal s’han manifestat en contra de la central que promou l’empresa Sun Hive

Vista de la partida de Marxuquera a Palma de Gandía

Vista de la partida de Marxuquera a Palma de Gandía / Levante-EMV

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Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

Novetats sobre el projecte de planta fotovoltaica que pretén instal·lar en sòl rústic l’empresa Sun Hive 76 a Palma de Gandía. Després que la Generalitat desestimara la d’Ador, en el cas de Palma, el Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines ha requerit a l’Ajuntament un informe de paisatge que serà “preceptiu i vinculant”, segons va informar este organisme al consistori en una carta remesa el passat 3 de juny.

Amb independència del que resulte d’eixe estudi, que l’Ajuntament ja ha encarregat a una consultora mediambiental, el Govern local, de Compromís, és contrari a la instal·lació, prevista en la partida de Marxuquera, però també el ple, com així es va expressar en una moció aprovada per unanimitat el passat 12 de març.

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L’informe ha d’estar a punt en un termini màxim de 30 dies, i ha de versar sobre el paisatge, així com abordar un pla de desmantellament de la instal·lació, i de restauració del terreny i de l’entorn.

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