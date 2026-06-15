Palma de Gandía encarrega un estudi de paisatge que serà vinculant per a decidir sobre la planta solar
La Generalitat requerix l’informe a l’Ajuntament, que té un mes per a redactar-lo
Tant el Govern local com el ple municipal s’han manifestat en contra de la central que promou l’empresa Sun Hive
Novetats sobre el projecte de planta fotovoltaica que pretén instal·lar en sòl rústic l’empresa Sun Hive 76 a Palma de Gandía. Després que la Generalitat desestimara la d’Ador, en el cas de Palma, el Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines ha requerit a l’Ajuntament un informe de paisatge que serà “preceptiu i vinculant”, segons va informar este organisme al consistori en una carta remesa el passat 3 de juny.
Amb independència del que resulte d’eixe estudi, que l’Ajuntament ja ha encarregat a una consultora mediambiental, el Govern local, de Compromís, és contrari a la instal·lació, prevista en la partida de Marxuquera, però també el ple, com així es va expressar en una moció aprovada per unanimitat el passat 12 de març.
L’informe ha d’estar a punt en un termini màxim de 30 dies, i ha de versar sobre el paisatge, així com abordar un pla de desmantellament de la instal·lació, i de restauració del terreny i de l’entorn.
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