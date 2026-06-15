El professorat denuncia que la Conselleria d’Educació pretén controlar el seu horari en juliol després de cinc setmanes de vaga
Educació assegura que no ha establit “cap novetat” en resposta a la nota de premsa de CCOO
La suspensió de la vaga de professors a la Comunitat Valenciana no ha posat fi a la confrontació dels sindicats amb la Conselleria d’Educació. L’últim xoc s’ha produït per l’horari de juliol, mes no lectiu en les escoles. CCOO denuncia que el departament de Carmen Ortí pretén incorporar mecanismes de control horari en els centres educatius sense “una negociació prèvia” en una taula sectorial i sense “una normativa clara”. Segons explica l’entitat, en diversos centres han rebut informació sobre la possible implantació de sistemes de fitxatge o registre de presència, una cosa que no es produïa en anys anteriors i que es posaria en marxa després d’una vaga indefinida que ha durat cinc setmanes sense haver arribat a un acord, fet que consideren “inadmissible”.
“La Conselleria està més preocupada per controlar físicament el professorat que per reduir les ràtios, incrementar les plantilles, millorar l’atenció a la diversitat o disminuir la càrrega burocràtica que patix diàriament el personal docent”, esgrimixen en un comunicat. A ningú se li escapa que, en cas de produir-se esta mesura, coincidiria amb el final de la vaga indefinida —la duració de la qual ha sigut de cinc setmanes—, que podria reprendre’s el mes de setembre, ja que no hi ha hagut acord en la majoria de blocs negociats. Només va haver-hi un acostament en la reducció de la càrrega burocràtica.
Què diu Educació al respecte? Fonts oficials neguen categòricament que “s’haja establit cap novetat sobre esta qüestió respecte a altres cursos”. En este sentit, defén que “l’organització de les tasques associades a este període de treball ordinari es desenrotllaran com tots els anys”.
CCOO demanarà explicacions
El sindicat sol·licitarà un aclariment al departament d’Ortí i no descarta emprendre actuacions jurídiques i sindicals oportunes. “El problema de l’educació valenciana no és la falta de compromís dels docents —assenyalen en el comunicat—, sinó la falta d’inversions i de polítiques educatives que reforcen l’educació pública”.
Cal recordar que, una vegada acabat el curs escolar, el professorat no té un horari fix, però es dedica a tancar el curs i a preparar el següent. A més, l’equip directiu té tasques pendents, com ara l’admissió, la matrícula o anticipar qüestions organitzatives per al curs següent. El professorat no té l’obligació d’acudir tots els dies al centre, encara que ha de fer-ho si el convoquen a un claustre, per exemple.
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