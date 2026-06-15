Rafa Mir, condemnat a huit anys i mig de presó per agressió sexual
Els magistrats del tribunal ja han procedit a la valoració de les proves i conclouen de manera determinant que no va haver-hi cap consentiment per part de la víctima en cap de les dos accions denunciades
Huit anys i mig de presó. Eixa és la pena que la Secció Quarta de l’Audiència Provincial de València ha imposat al futbolista Rafa Mir, a qui considera culpable d’un delicte d’agressió sexual amb accés carnal i d’un altre de lesions. La resolució judicial implicarà l’ingrés obligat a la presó del davanter una vegada que la sentència siga ferma, atés esta resolució encara pot ser objecte de recurs.
Els magistrats del tribunal ja han procedit a la valoració de les proves i conclouen de manera determinant que no va haver-hi cap consentiment per part de la víctima en cap de les dos accions denunciades. Segons arreplega el dictamen, l’acusat li va introduir els dits a la jove en dos moments diferenciats: inicialment en la piscina del seu xalet, situat en la urbanització Torre d’en Conill de Bétera, i de manera posterior en l’interior del bany de la vivenda.
Per a desmuntar la presumpció d’innocència que emparava l’esportista, el tribunal s’ha basat de manera fonamental en el testimoniatge de la denunciant, que tenia 21 anys quan van ocórrer els fets en la matinada de l’1 de setembre de 2024. La sentència explicita que la seua declaració és plenament vàlida per a enervar este dret constitucional, ja que complix estrictament els tres requisits jurídics exigits: l’absència d’incredibilitat subjectiva, la versemblança en el relat dels fets i la persistència en la incriminació.
Pablo Jara, també condemnat
D’altra banda, el tribunal de la Secció Quarta de l’Audiència de València també ha condemnat el futbolista Pablo Jara a dos anys i mig de presó i al pagament d’una multa per un delicte d’agressió sexual, un altre contra la integritat moral i un delicte lleu de lesions
La sentència, que s’ha notificat este dilluns a les parts i que no és ferma, establix una indemnització de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condemnat i de 6.280 euros per a la denunciant del segon.
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