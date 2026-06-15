València Basket - FC Barcelona: dates, horari, televisió i entrades per a la final de la Lliga ACB
El València Basket jugarà la final de la Lliga Endesa contra el Barcelona, repetint l’enfrontament de 2003 per primera vegada
El València Basket, després d’haver derrotat, este diumenge, l’Asisa Joventut en el tercer encontre de les semifinals de la Lliga Endesa, disputarà la seua quarta final de l’ACB, la segona consecutiva per primera vegada i la segona contra el Barcelona, equip contra el qual va caure en la de 2003.
Aquella va ser la primera final en la història del club taronja, però el Barça de Svetislav Pesic a penes va donar opció a l’equip de Paco Olmos i, liderat per Dejan Bodiroga, va culminar amb un 3-0 un triplet que va incloure la Copa del Rei i l’Eurolliga.
Va haver d’esperar catorze anys el València per a jugar de nou l’eliminatòria final de la Lliga. Va ser en 2017, en la primera etapa en el club del seu actual tècnic, Pedro Martínez, i amb el Reial Madrid com a rival. L’equip valencià, que partia amb el factor pista en contra, va donar la sorpresa i va alçar el títol a la Fonteta després d’imposar-se per 1-3. La passada campanya, l’equip que tornava ja a dirigir Pedro Martínez va tornar a la final de la Lliga Endesa i es va enfrontar al Reial Madrid, que el va superar per un clar 3-0 per a alçar el trofeu.
La quarta final de lliga del València serà, per tant, la tercera que disputa amb el tècnic català al capdavant de l’equip taronja, la segona contra el Barcelona, i, per primera vegada, arribarà un any després que l’anterior.
Calendari de partits de la final de la Lliga ACB
- Partit 1: dijous 18 en el Roig Arena (20:00 h)
- Partit 2: dissabte 20 en el Roig Arena (20:00 h)
- Partit 3: dilluns 22 en el Palau Blaugrana (20:00 h)
- *Partit 4: dimecres 24 en el Palau Blaugrana (20:00 h)
- *Partit 5: dissabte 27 en el Roig Arena (20:00 h)
Els partits de la final de la Lliga Endesa es retransmeten a través de DAZN. Les entrades per al partit s’habilitaran en la taquilla virtual del València Basket.
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