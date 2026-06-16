La Generalitat rebutja la planta solar prevista a Tavernes de la Valldigna per estar en sòl inundable
La Conselleria de Medi Ambient al·lega, a més, que l’expedient no tenia un informe favorable d’ordenació del territori i paisatge
La promotora no va contestar els requeriments de l’Administració autonòmica
La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, mitjançant el Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València, ha resolt no concedir autorització administrativa prèvia a l’empresa SG Iberia 2034, que va sol·licitar a l’Administració autonòmica instal·lar una planta solar en sòl rústic a Tavernes de la Valldigna, denominada “Horteta del Molí”, de 0,75 MW de potència instal·lada, i la seua infraestructura d’evacuació, prevista en el polígon 23, entre la carretera CV-50 i el riu Vaca.
La petició de l’empresa es va presentar l’abril de 2023, però com molts altres projectes de renovables es va quedar embossat uns quants anys. El mes de gener d’enguany es va sotmetre a informació pública. L’actual Administració autonòmica, del PP, va observar en l’expedient dos grans carències.
D’una banda, el centre de transformació no preveia un accés directe i permanent a la via pública, i, d’altra banda, s’emplaçava en sòl en risc d’inundació. La Conselleria va fer un requeriment al promotor sobre estos punts, però, transcorregut el termini legal pertinent, no va obtindre resposta, principal motiu pel qual s’ha descartat, de moment, este projecte de parc solar.
L’expedient tampoc disposa d’informe favorable preceptiu i vinculant en matèria d’ordenació del territori i paisatge, segons el que disposa l’article 25 del Decret llei 14/2020, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica.
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, és possible interposar un recurs d’alçada davant de la Direcció General d’Energia i Mines en el termini d’un mes. El Govern valler ja havia mostrat la seua postura en contra d’esta planta.
Fins a la data, la Generalitat ha tombat el projecte de parc solar fotovoltaic en sòl rústic presentat a Ador, mentres que en el cas de Palma de Gandía ha requerit a l’Ajuntament un informe de paisatge que serà vinculant per a la decisió final.
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