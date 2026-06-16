Investidura
Jesús Borràs deixarà de ser alcalde accidental el 25 de juny
El líder d’APM Compromís assumirà la vara de comandament que ha ostentat des de febrer després de la baixa mèdica del socialista Javier Mansilla per un infart
El líder d’APM-Compromís, Jesús Borràs, assumirà oficialment l’alcaldia de l’Ajuntament de Manises el pròxim 25 de juny, tot i que ja exercix com a alcalde accidental des que el 20 de febrer Javier Mansilla va patir un infart de miocardi. Esta investidura es produïx en compliment del pacte de govern progressista firmat a l’inici de la legislatura amb el PSPV i amb el suport del regidor de Podem, Rafael Mercader.
El relleu institucional es produirà en un ple el pròxim 25 de juny, encara que, abans, Javier Mansilla, alcalde des de juny de 2023, ha de presentar la seua renúncia i donar compte al ple, sessions que, llevat de sorpresa, no comptaran amb l’edil socialista, que continua retirat de la primera línia temporalment, fet que ha obligat Jesús Borràs a exercir com a alcalde accidental.
Historial de mandats i coalicions de Jesús Borràs
Jesús Borràs compta amb una consolidada experiència de gestió a Manises, caracteritzada sempre per l’obligatorietat d’articular pactes i governs compartits amb les forces d’esquerra.
En el seu primer mandat (2015-2019), Borràs va aconseguir l’alcaldia liderant un govern quadripartit. APM-Compromís va gestionar el municipi en coalició amb el PSPV-PSOE, Esquerra Unida (EU) i Sí se puede.
En el seu segon cicle com a alcalde (2019-2023), va revalidar el càrrec mitjançant un acord inicial amb Podem, formació a la qual posteriorment es va sumar el PSPV-PSOE per a donar estabilitat a la gestió en forma de tripartit.
En l’actual tercer mandat, les forces d’esquerra van reeditar el pacte per a frenar la pujada de la dreta (el PP va ser el més votat) mitjançant una alcaldia compartida: Javier Mansilla ocuparia el càrrec els tres primers anys i Borràs tancaria el cicle, un traspàs que ara es materialitza de manera definitiva.
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