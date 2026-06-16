Innovació
Juan Roig invertix en la ‘start-up’ de rehabilitació física des de casa TRAK
La firma capta 3,7 milions per a l’expansió internacional del seu model de tractament a distància
TRAK, l’empresa emergent d’origen basc especialitzada en rehabilitació física des de casa i amb seu operativa a València, ha tancat una ronda de finançament de 3,7 milions d’euros liderada per CRB Health Tech. L’operació també ha comptat amb la participació d’Angels, la societat d’inversió de Juan Roig, i Decelera, que renova la seua confiança en la companyia després d’haver participat en la ronda anterior, a més d’altres actors rellevants dels sectors assegurador i sanitari, segons ha informat Marina de Empresas en un comunicat.
L’operació, afig, arriba en un moment clau per a la cura musculoesquelètica, un àmbit que concentra prop del 25 % del gasto sanitari i que continua enfrontant-se a importants reptes, com les llargues llistes d’espera i la baixa adherència als tractaments.
La proposta de TRAK permet que els pacients realitzen la seua rehabilitació des de casa mitjançant exercicis guiats en temps real per intel·ligència artificial, que analitza i corregix cada moviment a través de la càmera del mòbil o de l’ordinador.
Al mateix temps, un fisioterapeuta supervisa la seua evolució en remot i un metge dirigix el tractament. D’esta manera, la companyia acompanya el pacient durant tot el procés assistencial, des de la valoració inicial fins a l’alta mèdica.
El model compta ja amb una sòlida tracció en el mercat, amb presència en més de 300 centres assistencials i més de dos milions d’exercicis realitzats a través de la seua plataforma.
A més, els seus resultats clínics superen els estàndards habituals del sector, amb una taxa d’adherència del 70 %, una reducció del 40 % en el cost per pacient i una valoració mitjana de satisfacció de 9 sobre 10.
En conjunt, les companyies que ja treballen amb TRAK concentren més del 50 % de la quota de mercat en els sectors auto i salut a Espanya.
“No estem validant una idea, estem fent créixer una solució que ja han triat els experts en riscos clínics i asseguradors. Este capital ens permetrà portar el model als mercats internacionals en els quals ja se’ns reclama”, afirma Jon Vital, cofundador de TRAK.
Per la seua banda, Alejo Costa, de CRB Health Tech, destaca que han trobat en TRAK “una cosa poc habitual: tecnologia pròpia amb marcatge CE, quadre clínic en nòmina i resultats mesurables”.
Canvi de paradigma
“La rehabilitació musculoesquelètica 100 % digital marcarà l’estàndard dels pròxims anys, i TRAK està en la millor posició per a liderar este mercat”, afirma Costa.
Esta inversió es destinarà a tres grans línies: l’expansió internacional, amb l’entrada de TRAK en el mercat colombià mitjançant el seu registre en Invima, amb Europa i Llatinoamèrica com a principals horitzons estratègics; el reforç operatiu i normatiu, mitjançant la consolidació d’estàndards de seguretat de dades, ciberseguretat i compliment exigits pels grans grups asseguradors i hospitalaris amb els quals ja treballa; i el lideratge en intel·ligència artificial, orientat a millorar tant l’experiència del pacient com els processos interns.
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