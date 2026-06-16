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Salut

Llíria estrena el programa gratuït “Esport al parc” per a fomentar la vida saludable este juliol

Sessions de mobilitat, funcional, pilates i ball es desenrotllaran de dilluns a divendres en el Parc Silvestre d’Edeta per a millorar la salut dels veïns

Parc Silvestre d’Edeta, a Llíria

Parc Silvestre d’Edeta, a Llíria / A. Llíria

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Redacción Levante-EMV

Llíria

L’Ajuntament de Llíria, per mitjà de la Regidoria d’Esports, posarà en marxa este mes de juliol el programa “Esport al parc”, una iniciativa gratuïta i oberta a tota la ciutadania que oferirà activitats físiques i saludables a l’aire lliure en el Parc Silvestre d’Edeta.

Esta proposta naix amb l’objectiu de fomentar hàbits de vida saludables, promoure l’activitat física entre persones de totes les edats i aprofitar els espais verds de la ciutat com a punts de convivència, salut i benestar.

Sessions de dilluns a divendres

El programa inclourà sessions diàries de dilluns a divendres, en horari de 8:00 a 11:00 hores, amb activitats adaptades i accessibles com ara mobilitat i benestar, exercicis funcionals, pilates d’iniciació, balls en línia i estiraments i mobilitat.

Sense inscripció

Les activitats es desenrotllaran durant tot el mes de juliol i no requeriran inscripció prèvia. Les persones interessades només hauran d’acudir al parc i participar en les sessions programades.

El regidor d’Esports, Joanma Miguel, ha destacat que esta iniciativa “busca acostar l’esport i els hàbits saludables a tota la ciutadania d’una manera pròxima, accessible i inclusiva”. Així mateix, ha remarcat la importància de continuar impulsant activitats a l’aire lliure que afavorisquen tant el benestar físic com la connexió social.

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Amb “Esport al parc”, Llíria continua reforçant el seu compromís amb la promoció de l’esport, la salut i la qualitat de vida, consolidant els espais públics del municipi com a llocs de trobada, convivència i activitat per a tota la població.

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