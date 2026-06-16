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Pérez Llorca exigix 5.000 milions al ministre i li entrega deures per a Pedro Sánchez

El cap del Consell trasllada a Arcadi España la reivindicació del pagament dels endarreriments en dependència (4.000 milions) i de l’atenció sanitària a desplaçats (1.000) i li dona una llista amb millores en infraestructures

El president Pérez Llorca, en la seua compareixença després de la reunió amb Arcadi España en el Palau

El president Pérez Llorca, en la seua compareixença després de la reunió amb Arcadi España en el Palau / Levante-EMV

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Redacció Levante-EMV

València

El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, no volia que la reunió d’este dilluns amb el ministre d’Hisenda, Arcadi España, es llegira com una “bilateral” amb el Govern sobre finançament, un extrem vetat per la direcció nacional del PP. Així, doncs, el president va aprofitar la trobada per a obrir el focus i, a més de plantejar algunes qüestions relacionades amb l’àmbit d’actuació d’España i xifrades en 5.000 milions, també li va traslladar una sèrie de peticions en matèria d’infraestructures perquè el de Carcaixent li les faça arribar a Pedro Sánchez.

Sobre els diners, Llorca va reclamar al ministre el pagament de la part de la dependència i de l’atenció sanitària a desplaçats que li correspon afrontar al Govern. Segons els comptes de la Generalitat, són 4.000 milions per la primera i altres 1.000 per la segona. “Hi ha un compromís legal pel qual el Govern d’Espanya ha d’abonar el 50 % dels gastos derivats de la dependència i mai s’arriba a eixa xifra, amb la qual cosa el deute de l’executiu central amb la Generalitat ha arribat als 4.000 milions d’euros”, va recordar el popular, que va demanar concreció sobre el calendari de pagaments.

El cap del Consell també va abordar amb el ministre d’Hisenda les principals necessitats de la Comunitat Valenciana en matèria d’infraestructures estratègiques, per a les quals va reclamar “més agilitat en l’execució de projectes pendents”. Llorca va destacar que, tot i que España “no n’és el responsable”, espera que li les faça arribar al líder de l’executiu central.

Entre les prioritats exposades pel president, destaquen la finalització del corredor mediterrani i l’ampliació dels aeroports d’Alacant-Elx i Manises. En l’àmbit ferroviari, el cap del Consell va demanar l’“impuls definitiu” al Pla de Rodalies, el grau d’execució del qual continua sent “insuficient” —el va xifrar per davall del 50 %—, així com “accelerar la recuperació de la línia C-3 València-Utiel”, afectada per la dana, i la duplicació de vies de la línia C1.

Igualment, va insistir en la “importància” d’avançar en “actuacions clau per a la mobilitat i la competitivitat del territori”, com el tren de la costa, l’ampliació de la línia Alacant-Sant Vicent del Raspeig i el soterrament de les vies d’Alfafar-Sedaví-Benetússer. A més, es van abordar les connexions ferroviàries i viàries vinculades al port de València, les millores de l’AP-7 i les connexions metropolitanes de nuclis com València i Alacant que tenen una congestió estructural.

Obres després de la dana i transvasaments

Així mateix, Llorca va reiterar la necessitat de “reforçar les inversions estatals en infraestructures hidràuliques” i va mostrar la seua “preocupació” per la política del Govern central respecte al transvasament Tajo-Segura i el dèficit hídric estructural que patix la Comunitat Valenciana.

Finalment, Juanfran Pérez Llorca va requerir l’acceleració de les obres “prioritàries” per a la reconstrucció després de la dana i va alertar del baix nivell d’execució pressupostària de les confederacions hidrogràfiques, especialment la del Xúquer, que només ha executat el 3,9 % de les obres, segons les seues xifres.

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Així mateix, va posar sobre la taula el pla de l’Albufera per a garantir la sostenibilitat del parc natural. En este sentit, el president va subratllar que “la culminació d’estes actuacions resulta essencial per a garantir la seguretat, la recuperació i el desenrotllament futur de la Comunitat Valenciana”.

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