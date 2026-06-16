Polèmica en les Corts per la recepció a l’ambaixadora d’Israel
Compromís carrega contra Vox i PP després de la reunió de la presidenta i la vicepresidenta del Parlament amb la responsable diplomàtica israeliana malgrat la ruptura de relacions amb el Govern i la crisi humanitària a Gaza
Recepció amb polèmica en les Corts. La presidenta del Parlament valencià, Llanos Massó, així com la vicepresidenta segona, Magdalena González de la Red, la primera de Vox i la segona del PP, s’han reunit, este dimarts, en la cambra autonòmica, amb l’ambaixadora d’Israel en funcions a Espanya, Dana Erlich, una trobada davant de la qual Compromís ha manifestat el seu rebuig al lamentar que es reba “amb absoluta normalitat” la representant d’un país que està “perpetrant un genocidi contra el poble palestí”.
Tot el que implique Israel alça polseguera i les Corts, representació de la ciutadania valenciana, no en són una excepció. S’ha vist en nombrosos debats en l’hemicicle, a on PP i Vox han rebutjat qualsevol iniciativa de suport a Palestina malgrat les més de 60.000 persones assassinades; es va notar especialment pel que fa a la flotilla humanitària a Gaza de l’estiu passat en la qual va participar un dels diputats de Compromís, Juan Bordera, i, este dimarts, la recepció de l’ambaixadora del país hebreu a Espanya no ha quedat lliure de queixes.
Així, en un comunicat, la portaveu adjunta dels valencianistes, Isaura Navarro, ha expressat el seu rebuig davant d’esta trobada, que ha descrit d’“absoluta vergonya”. “Que la presidenta d’una institució tan important com les Corts s’haja reunit, en el parlament valencià, amb l’ambaixadora d’Israel amb absoluta normalitat, com si no estigueren assassinant, perpetrant un genocidi contra el poble palestí, com si no estigueren caient les bombes al Líban, com si Israel fora un país democràtic, amb plena normalitat, és una absoluta vergonya”, ha indicat.
En la reunió, Massó ha estat acompanyada per la vicepresidenta segona de la Mesa, Magdalena González, del PP, la qual cosa, per a Navarro, “demostra la carència d’humanitat que tenen tant Partit Popular com Vox”. “No tenen cor, no tenen humanitat i no haurien d’estar ostentant una representació tan important com és la de les Corts Valencianes, que ha de ser la representació de tot un poble, un poble que sí que està indignat amb el genocidi que s’està perpetrant ara mateix contra el poble palestí”, ha conclòs Navarro.
En la comunicació oficial del Parlament valencià s’explica que la presidenta i l’ambaixadora han intercanviat impressions sobre la política i l’actualitat autonòmica, nacional i internacional. De fet, Massó ha agraït la visita de l’ambaixadora en funcions d’Israel, que, segons ha indicat, “reforça els canals de diàleg i la cooperació entre institucions i ajuda a normalitzar relacions entre dos països democràtics”, una referència contra la qual precisament havia carregat Compromís.
Altres visites
Les Corts no és l’únic pas de l’ambaixadora en funcions israeliana per les institucions valencianes. També té previst acudir a l’ajuntament de València, governat per María José Catalá. Per a esta visita, l’equip municipal de PP i Vox han contractat la confecció d’una bandera d’interior amb l’objectiu de “promoure les relacions internacionals de la ciutat de València”, cosa que s’ha fet a través d’un contracte menor adjudicat a l’empresa Abbe Global per un import de 71,50 euros (IVA inclòs).
Erlich fa quasi nou mesos que exercix com a ambaixadora en funcions a Espanya a causa de les males relacions entre el Govern central i l’israelià, que va cridar a consultes la seua representant titular. De fet, Erlich és formalment l’encarregada de Negocis de l’Ambaixada a Madrid. L’anterior visita d’una ambaixadora israeliana a les institucions valencianes va ser el setembre de 2022, poc més d’un any abans dels atacs del 7 d’octubre i de la posterior ofensiva israeliana que ha sepultat Gaza i que ha causat més de 60.000 morts i la condemna internacional per “genocidi”. Llavors es va reunir amb Ximo Puig en el Palau de la Generalitat, una reunió que va generar un cert malestar intern en el Botànic.
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