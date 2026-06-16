NOTÍCIES DE FALLES
La primera falla de 2027 pren cos i ja es pot veure
A nou mesos de la plantà, els tallers ja s’activen
No fa molt de temps, la comissió de Joan Baptista Vives va presentar els primers esbossos de les Falles 2027. Unes quantes setmanes després és una altra comissió, la de Yecla-Cardenal Benlloch, la que mostra l’evolució dels elements principals dels seus monuments que es plantaran d’ací a nou mesos.
De fet, ells han sigut els primers, que se sàpia, que han acudit en massa a veure l’evolució de la falla. Ja s’han produït altres visites, com la dels càrrecs infantils de Salamanca-Comte d’Altea al taller de Vicente Domínguez. Però com a visita massiva, d’eixes que es fan normalment els mesos de gener i febrer, la primera, i molt prompte, ha sigut la marea groga de Yecla-Cardenal Benlloch.
Fitxatge de primer nivell
Per a la falla gran compten amb un taller de luxe: Art en Foc, de Jesús de la Hoz i Enrique Iborra. I dins de la gradació de contractes que han de complir l’any que ve (Sant Bult, Isabel la Catòlica, Plaça de la Mercè…), i amb el treball d’Alacant preparat, la parella artística comença a fer créixer els projectes, començant per este, en una demarcació en la qual plantaran per primera vegada. Per això, un important contingent de la comissió s’ha traslladat a Alcàsser per a contemplar el que comença a gestar-se en el taller.
Lluitadora és el nom del projecte de la parella artística, habitual ja en l’escalafó i garantia de premi. Iborra i De la Hoz prenen el relleu de Fernando López, que va aconseguir molt bons premis en 2025 i 2026, quart i segon, un èxit, el de 2025, especialment meritori, perquè, en aquell moment, el taller de l’artista, compartit amb el de Josué Beitia, va ser un dels més perjudicats per la dana.
Per a la falla infantil compten amb Andreu Sánchez, que farà la falla per quart any.
Altres tallers també mostren “cosetes”
D’acord amb la lògica del calendari, les primeres peces de les Falles 2027 han de començar a prendre cos. De fet, altres artistes ja estan mostrant-ne algunes. Marta Póvez i Vicente Olmos, per exemple, ja deixen entreveure alguna de les figures que estan “en procés de”.
Processó de Sant Vicent Màrtir
Si passes pel carrer Sant Vicent veuràs, en la placeta de la Menina de Valdés, un altar de grans dimensions amb una imatge de sant Vicent que crida l’atenció dels turistes, sorpresos per l’habitual “què és això?”. La imatge va ser entronitzada dilluns després de recórrer en processó els carrers del rovellet de l’ou de la ciutat. Marta Mercader i la seua cort van acompanyar el festeig. La imatge hi romandrà fins a esta nit, quan tindrà lloc la baixà del sant.
Sabatina amb les falles d’Especial
El calendari de primavera inclou un ritual que es repetix des de fa anys: la Federació de Secció Especial acudix a la sabatina de la Basílica per a participar en la celebració, donar gràcies i pregar pel futur. Hi acudixen els càrrecs representatius de l’any en curs, el regnat dels quals està cada vegada més prop d’acabar. Tant elles com els presidents o delegats van ser rebuts per Álvaro Almenar després del servici.
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