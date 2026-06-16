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Xarxes socials

Suma’t a la nova pàgina de Facebook de Levante-EMV

El diari amplia la seua presència en xarxes socials per a acostar l’actualitat valenciana per mitjà de newsletters exclusives i continguts multimèdia

Suma’t a la nova pàgina de Levante-EMV en Facebook

Suma’t a la nova pàgina de Levante-EMV en Facebook / L-EMV

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Redacción Levante-EMV

En Levante-EMV estem construint una gran comunitat de lectors i no volem que te’n quedes fora. Per això, estem ampliant la nostra presència en xarxes socials i també els nostres servicis exclusius per a usuaris registrats i subscriptors, com ara les nostres newsletters d’autor.

No et perdes cap detall de les nostres novetats per a estar al dia de l’actualitat valenciana de la mà de les millors firmes i continguts. Com a part d’esta comunitat i perquè no et perdes res, et recomanem que ens seguisques en la nostra nova pàgina de Facebook. Pots clicar directament ací per a seguir-nos i llegir les millors informacions. Recorda que, si ens seguixes, podràs veure directament en el teu feed de notícies les informacions que diàriament elaborem, juntament amb vídeos, històries i carrusels amb contingut multimèdia.

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D’esta manera tindràs a l’abast totes les nostres informacions i, juntament amb la nova pàgina de la nostra edició general, recorda que pots seguir-nos també en les pàgines de les nostres edicions comarcals i en les temàtiques de cada una de les nostres seccions.

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