La UPV consolida el ciclisme femení amb el II Gran Premi Ciclista
Yelizaveta Sklyarova i Claudia de Diego es van imposar en les principals mànegues de la jornada, reafirmant el compromís de la UPV amb el ciclisme femení
La Universitat Politècnica de València (UPV) va tornar a situar-se en el centre del ciclisme femení nacional, diumenge passat, 14 de juny, amb la celebració del II Gran Premi de Ciclisme UPV, una prova que consolida el seu creixement dins del calendari competitiu i que puntua per al rànquing de la Reial Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC) en categoria de dones.
L’esdeveniment, organitzat per la Universitat a través de l’Àrea d’Esports, va acollir la quarta cita puntuable de la Challenge femenina de ruta i va reunir corredores de diferents categories en una jornada marcada per l’alt nivell esportiu i una participació notable. La prova reafirma així el compromís de la UPV amb la promoció de l’esport universitari i, de manera especial, amb l’impuls del ciclisme femení.
Des de primera hora del matí, a les 9 hores, el campus universitari es va transformar en l’epicentre de la competició. Les ciclistes van prendre l’eixida des de les instal·lacions de la UPV en un recorregut urbà exigent, que va discórrer per enclavaments emblemàtics com l’avinguda dels Tarongers i el camí de Vera. El traçat, tècnic i dinàmic, va exigir un important esforç físic i estratègic per part de les participants, que van haver de completar distàncies de 36 o 72 quilòmetres, en funció de les seues respectives categories.
Claudia de Diego i Yelizaveta Sklyarova s’imposen
La competició es va estructurar en dos grans mànegues d’eixida, la qual cosa va permetre ordenar la participació i afavorir el desenrotllament esportiu de cada grup. En la primera mànega, corresponent a les categories cadet, màster 40 i màster 50, hi va destacar l’actuació de Claudia de Diego, de l’equip Rioja Miera-Meruelo-Cafedromedari, que es imposar després d’una sòlida carrera. El seu rendiment va ser un dels grans protagonistes de la jornada pel seu alt nivell competitiu i una gestió excel·lent del recorregut.
La segona mànega, que va agrupar les categories júnior, sub-23, elit i màster, va oferir igualment un gran espectacle esportiu. En este cas, la vencedora va ser la corredora de l’Odl Team Yelizaveta Sklyarova, que va aconseguir imposar-se amb autoritat després d’una carrera molt disputada. El seu triomf reafirma la seua posició com una de les ciclistes destacades de la competició en esta temporada.
A més de les classificacions generals, la prova va comptar amb l’atractiu de les metes volants, que van aportar dinamisme a la carrera i van premiar la regularitat i capacitat tàctica de les participants. En este apartat van brillar, novament, Claudia de Diego, així com Marta Beti, de l’equip Cantabria Deporte-Río Miera, que es van repartir els punts en esta classificació intermèdia.
Les vencedores de cada categoria
Quant a les classificacions per categories, la jornada va deixar els següents noms propis com a vencedores:
- Elit/sub-23: Yelizaveta Sklyarova (Odl Team)
- Júnior: Adriana Vargas (Mirat Team)
- Cadet: Claudia de Diego (Río Miera-Meruelo)
- Màster 30: Marla Katherine Toledo (UPV)
- Màster 40: Pilar Mansilla (UPV)
- Màster 50: Natalie Turjanicova (UPV)
Cal destacar el paper de les esportistes de la UPV, que van aconseguir imposar-se en diverses categories màster, reflex del treball que la Universitat desenrotlla en el foment de l’esport i la participació activa de la seua comunitat universitària. Este resultat subratlla la importància de les estructures esportives universitàries en el desenrotllament del talent i la promoció d’hàbits de vida saludables.
Per equips, el reconeixement a la millor esquadra de la jornada va ser per a Cantabria Deporte-Río Miera, formació que va destacar per la seua regularitat i l’alt nivell de les seues corredores al llarg de la prova.
Entrega de trofeus i suport institucional
La jornada va concloure amb l’acte d’entrega de trofeus, que va comptar amb la presència de representants institucionals i de l’àmbit esportiu. Entre ells, hi van assistir el vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica de la UPV, Juan Carlos Cano; el director de l’Àrea d’Esports, Francisco Espinós, i el secretari de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, Antonio Moreno. També van participar en l’entrega Daniel Roig, en representació de l’empresa col·laboradora Efaflex, i Mariano Casanova, secretari del Consell Social de la UPV.
La celebració d’este II Gran Premi no només reforça la posició de la UPV com a organitzadora d’esdeveniments esportius d’alt nivell, sinó que també contribuïx de manera decisiva a la visibilitat i creixement del ciclisme femení. La consolidació d’esta prova dins del calendari nacional representa un pas més en l’impuls de la igualtat d’oportunitats en l’esport i en la generació de referents per a les noves generacions d’esportistes.
La competició tindrà continuïtat dins de la Challenge Dones CV, la pròxima prova puntuable de la qual està prevista el 2 de juliol a Nàquera, a on s’espera que el circuit continue oferint un alt nivell competitiu i mantinga l’interés suscitat en esta cita celebrada en la UPV.
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