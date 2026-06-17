TRANSPORT
Alpha Trains encarrega 25 locomotores més a Stadler per al corredor mediterrani
La comanda d’EURO6000 reforça la sòlida col·laboració entre la companyia líder a Europa i la planta valenciana, que es traduïx en més de 150 unitats encarregades des de 2007
El fabricant de material ferroviari Stadler —amb fàbrica a Albuixech— i Alpha Trains, principal arrendador privat de locomotores i trens a Europa, han tancat un nou acord per al subministrament de 25 locomotores elèctriques multisistema EURO6000 addicionals. Les noves unitats, l’entrega de les quals està prevista per a 2028, responen a la demanda creixent de solucions eficients i sostenibles en els mercats ferroviaris ibèric i europeu i serviran per a impulsar el trànsit del corredor mediterrani. Amb esta ampliació, el nombre total de locomotores EURO6000 en la flota d’Alpha Trains ascendix a 92.
Alpha Trains, amb un equip de 150 professionals de 20 nacionalitats distintes, la companyia opera des de les seues oficines a Luxemburg, Anvers, Colònia, Madrid, París i Varsòvia. Posseïx una flota de més de 1.000 locomotores i trens de passatgers. Els seus trens estan en servici amb nombrosos operadors públics i privats en 22 països europeus. Els accionistes són APG, Arcus European Trains, PGGM i Swiss Life.
Les unitats d’ample ibèric exercixen un paper clau en el desenrotllament del mercat ferroviari de mercaderies a la península Ibèrica. Com a actor central en la regió, Alpha Trains continua invertint en actius moderns i d’alt rendiment per a optimitzar la logística nacional.
Espanya-nord d’Europa
Les EURO6000 amb ample estàndard UIC estan dissenyades per al corredor mediterrani i són les úniques locomotores capaces d’oferir una connexió contínua des d’Espanya fins a França, Bèlgica i Luxemburg. Esta ruta és un component clau de la Xarxa Transeuropea de Transport (TEN-T) i exercix un paper fonamental en la promoció del canvi modal i d’una logística sostenible a tota Europa.
Amb sis eixos i una potència de 6 MW, les locomotores EURO6000 poden arrossegar trens pesats de més de 2.000 tones en pendents pronunciats amb una sola locomotora, mantenint, al mateix temps, una velocitat comercial adequada. Això reduïx la necessitat de doble tracció i millora significativament l’eficiència operativa. La seua tecnologia multisistema i la seua provada fiabilitat la convertixen en una solució ideal per a operacions de llarga distància i transfrontereres, tant en infraestructures convencionals com de nova construcció.
Ampliació de flota
“Esta comanda és més que una simple ampliació de la nostra flota; és un compromís amb el desenrotllament estratègic del transport ferroviari de mercaderies a Espanya i en el corredor mediterrani”, afirma Vincent Pouyet, managing director locomotives d’Alpha Trains. “Amb les nostres locomotores EURO6000, oferim al mercat l’única solució provada capaç de connectar Espanya directament amb el nord d’Europa. Això incrementa de manera significativa l’eficiència per als nostres clients”.
“Este contracte reforça el paper estratègic del transport ferroviari de mercaderies en la connexió d’Europa”, assenyala Iñigo Parra, CEO de Stadler Valencia. “Amb l’entrega de locomotores elèctriques EURO6000 per a operar en el corredor entre Espanya i la Mar del Nord, estem impulsant una nova era de logística transfronterera d’alta capacitat i baixes emissions. Es tracta de construir la columna vertebral d’una cadena de subministrament europea resilient i preparada per al futur”. Stadler és el fabricant líder mundial de vehicles amb sistemes de propulsió alternatius (hidrogen i bateria), així com de trens de cremallera. L’empresa és conscient de la seua responsabilitat social en relació amb una mobilitat sostenible i, per això, aposta per productes innovadors, sostenibles i duradors d’alta qualitat.
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