Alzira projecta unificar les tres escoles infantils municipals per a optimitzar recursos
L’Ajuntament preveu iniciar el curs que ve l’ampliació de l’escoleta Llorenç Giménez per a traslladar allí l’alumnat de La Muntanyeta, un centre amb problemes d’accessibilitat i seguretat
L’Ajuntament d’Alzira preveu unificar l’oferta educativa de les escoletes La Muntanyeta i Llorenç Giménez, i, per a fer-ho, projecta ampliar l’escola infantil del Torretxó i traslladar allí l’alumnat de La Muntanyeta, segons ha explicat la regidora d’Educació, Virtuts Piera. Recentment s’ha aprovat la dotació d’una partida per a la redacció d’un projecte d’ampliació de l’escoleta Llorenç Giménez, situada al costat del col·legi Pintor Teodor Andreu, en el barri del Torretxó.
La iniciativa va sorgir després de l’intent d’unir les classes d’1 i 2 anys per la falta d’alumnat en l’escoleta de La Muntanyeta. La inspecció que es va dur a terme per a valorar esta possibilitat va posar de manifest la dificultat d’adequar els espais d’este centre a la nova normativa. “Hauríem de fer moltíssima reforma per a complir les normatives d’accessibilitat i de seguretat”, diu Piera. A més, esta escola municipal registra vacants cada curs, per la qual cosa el departament d’Educació ha decidit escometre una reestructuració del Servici de les Escoles Infantils Municipals d’Alzira (EIMA) per a concentrar en un centre, “amb millor ubicació i millors condicions”, els xiquets i les xiquetes d’estes dos escoletes.
Aprofitar educadors, cuines i materials
“L’edifici de l’escola infantil de La Muntanyeta està en un lloc preciós, però l’accés a la zona és complicat. A més, el centre té dos plantes i no reunix les condicions d’evacuació que marca la normativa”, detalla Piera. La reunificació de les dos escoletes permetrà “aprofitar millor els i les professionals que treballen en les EIMA, i també les cuines, els materials i els recursos”, comenta la regidora. La intenció de l’Ajuntament, segons avança Piera, és “unificar les tres escoles infantils”. En estos moments, l’Ajuntament d’Alzira compta amb tres centres d’educació de 0 a 3 anys: Infants, en el carrer Trafalgar; La Muntanyeta, en la Pujada del Santuari; i Contacontes Llorenç Giménez, en el carrer Massalavés. A més de les tres EIMA hi ha una altra escoleta pública, l’Escola Infantil Tulell, que depén de la Generalitat Valenciana.
De moment, el projecte en el qual treballa el departament d’Educació és la fusió de La Muntanyeta i Llorenç Giménez. Esta última “sempre està plena i allí la gent voldria més places”, subratlla Piera. “Està en el mateix nucli urbà, més accessible”, subratlla la regidora. Virtuts Piera estima que el curs que ve, el 2026-2027, “podrien començar ja les obres d’ampliació de l’escoleta Llorenç Giménez”. Es tractaria d’una inversió municipal que encara no està valorada. La regidora assegura que estan buscant fons i subvencions per a poder impulsar este projecte com més prompte millor.
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